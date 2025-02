Prečo ľudia všetky problémy zvaľujú na Georgea Sorosa? Boli sme v najväčšom snežnom labyrinte v Zakopanom, čakal nás šok

Ani sme sa nenazdali a sme v polovici februára. Dni sa síce predlžujú, ale počasie vonku často nepraje dlhým aktivitám. To ale nevadí, lebo čas môžete tráviť aj nasávaním zaujímavostí, napríklad na našom portáli. V kategórii PREMIUM za posledných 7 dní opäť pribudlo množstvo zaujímavého a hodnotného obsahu, ktorý stojí za vašu pozornosť. Pozrite si, čo si pre vás pripravili naše skúsené redaktorky a redaktori.

Renáta žije so sklerózou multiplex

Mnohí ľudia si ani neuvedomujú, aké majú vlastne šťastie, že nemajú žiadne vážne ochorenie. Renáta Daneková žije so sklerózou multiplex už 16 rokov. O svojej ceste s autoimunitným ochorením hovorí úprimne a s nadhľadom.

Našej redaktorke Renáta prezradila, že diagnózu sa dozvedela vo veku 21 rokov. Opísala prvotné prejavy a aj to, čo prežívala. Dozviete sa tiež, ako sa jej s ochorením žije, koľko stojí liečba, a to, aká je vlastne prognóza.

Viac sa dozviete v rozhovore: Renáta má už 16 rokov sklerózu multiplex: Lieky môžu stáť aj stovky eur na mesiac, nikdy neviete, čo bude o týždeň

Počasie môže byť čoskoro problém, hovorí riaditeľ hotela

Miroslav Sczyrzicki je už niekoľko rokov na čele obľúbeného tatranského hotela. Počas svojho vedenia zažil náročné obdobie covidu, ako aj výzvy vyplývajúce z problematického hľadania kvalitných pracovníkov či z počasia, ktoré biznis v horskom prostredí ovplyvňuje prakticky počas celého roka.

Práve počasie môže byť akousi časovanou bombou pre tatranských hotelierov, čoho sa obáva aj riaditeľ Hotela Panorama. Náš redaktor sa ho v rozhovore pýtal na prebiehajúcu sezónu, ale aj na problémy, s ktorými sa hotelieri stretávajú.

Prečítať si ho môžete TU: Riaditeľ hotela na Štrbskom Plese: Počasie môže byť čoskoro problém. Mladší zamestnanci často nechápu princíp hospitality

Snežný labyrint

Každoročná atrakcia v meste Zakopané konečne otvorila svoje „snežné brány“. Výlet do Snowlandie láka ľudí z celej strednej Európy, a keďže zo Slovenska je to takpovediac na skok, túto možnosť využila aj naša redaktorka.

Nemohla chýbať návšteva už legendárneho snežného labyrintu. Ten ju ohromil a z jej reportážnej návštevy sa dozviete nielen pocity z neho, ale zistíte tiež praktické informácie týkajúce sa parkovania, ale aj cien a mnohého ďalšieho.

Viac sa dozviete tu: Navštívili sme snežný labyrint len 30 minút od našich hraníc: Cena za vstup je smiešna, stratili sme sa v ňom a čakal nás šok

Kto je poslanec Rudolf Huliak?

Počas posledných mesiacov je hlavnou politickou témou koaličná kríza. Jej vyriešenie sa blíži, možnosti sú už len dve – rekonštrukcia vlády alebo predčasné voľby. Jedným z ľudí, ktorí v tomto prípade držia v rukách najlepšie karty, je Rudolf Huliak. Na jeho poslancoch totiž záleží, či bude mať koalícia v parlamente väčšinu.

Huliak svoju podporu podmieňuje väčšou mocou – podľa medializovaných informácií má záujem o konkrétne rezorty. Huliak má za sebou hneď niekoľko kontroverzných momentov a vyjadrení.

Všetko o tom, kto vlastne Rudolf Huliak je, si môžete prečítať TU: Fotografoval sa s mŕtvou medvedicou, fúkal dym na kvet a poslankyňu nazval „sukou“: Rudolf Huliak zrejme dostane ministerstvo

Dingo jej zjedol dieťa

Austrálčanka prežila niečo, čo by ste nikomu nepriali ani v tom najhoršom sne. Po útoku divej šelmy prišla o dieťa. Už to je trauma, s ktorou sa žiadny rodič nedokáže vyrovnať, no to nebolo všetko.

Naša redaktorka sa pozrela na smutný prípad rodiny Chamberlainovcov, ktorý začal v roku 1980. Manželia kempovali pri posvätnej hore Uluru a austrálsky pes dingo im zo stanu ukradol malé dieťa a zožral ho. Namiesto súcitu sa ale dočkali posmeškov a obvinení z vraždy svojej vlastnej dcéry.

Ako tento prípad napokon skončil? To sa dozviete tu: Pľuli na ňu a vyhrážali sa jej smrťou: Žene nikto neveril, že jej dieťa zjedol dingo, prípad storočia mal šokujúci záver

Jeden z najhorších prípadov pedofílie

Keď ideme k lekárovi, veríme, že nám pomôže. A síce drvivá väčšina lekárov je oddaná svojej práci a robia ju s čo najlepším úmyslom, aj tu existujú výnimku. A tie dokážu byť desivé.

Z toho, čo robil Joël Le Scouarnec, sa obracia žalúdok. Chirurg za 25 rokov znásilnil takmer 300 svojich pacientov. Ide o najväčší a najzávažnejší prípad svojho druhu vo Francúzsku, ba dokonca možno aj na svete. A ešte navyše, keď jeho pacienti boli deti.

Naša redaktorka sa rozhodla zmapovať činy Le Scouarneca a zisťovala, ako je možné, že mu to všetko prechádzalo taký dlhý čas.

Viac o tomto nechutnom prípade sa dozviete tu: Chirurg znásilnil 300 pacientov v narkóze, väčšinou deti: Jeden z najhorších prípadov pedofílie rozplakal aj policajtov

„Samobodnutie“ do srdca?

V nedávnej histórii nájdeme zmienky o kriminálnych prípadoch, z ktorých naskakuje husia koža. Pri niektorých je až ťažké uveriť, že sa skutočne odohrali a tento je jedným z nich. Presuňme sa do roku 2014 k našim českým susedom, kde vyhasol život mladej Anety Rodovej a jej smrť je označovaná za „najpodivnejšiu samovraždu v histórii českej kriminalistiky“.

Naša redaktorka opísala prípad, ktorý je naozaj zvláštny. Z osudného dňa sa do médií dostal telefonát na linku 158, na ktorú v osudné ráno zavolala kamarátka Anety. Tá hovorila, že sa Aneta porezala, potom hovorila o tom, že sa chcela bodnúť do srdca. Konštatovanie o tom, ako prišla o život, tiež vyvoláva viac otáznikov ako odpovedí.

Prečítajte si viac o tomto zvláštnom prípade: „Je modrá a leží na zemi“: Aneta sa mala sama trikrát bodnúť do srdca, z kamarátkiných desivých slov o pomoc mrazí

Čierne stavby budú minulosťou

Parlament minulý týždeň schválil zmeny v stavebnom zákone, ktorý bol v pôvodnej forme takmer 50 rokov. Nová právna úprava bude platiť od 1. apríla 2025. Najvýraznejším bodom novej legislatívy je zjednodušenie celého stavebného konania. Novela zákona však myslela aj na čierne stavby, ktoré by po novom nemalo byť také jednoduché legalizovať spätne.

Čo všetko zmení nový zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku? Prinášame vám sumár najdôležitejších zmien a ich zjednodušené vysvetlenie.

Všetko o novom stavebnom zákone si môžete prečítať TU: Čierne stavby budú minulosťou: Schválili nový stavebný zákon, ovplyvní tisíce Slovákov, pozrite si prehľad

Expertka na jadrový odpad

Využívanie jadrových technológii prináša ľudstvu veľké množstvo benefitov. Avšak na druhej strane sú tu aj problémy a jedným z nich je jadrový odpad. Ten je potrebné bezpečne uložiť, a to tak, aby neohrozoval nielen nás, ale aj budúce generácie.

Naša redaktorka sa spojila s odborníčkou na jadrový odpad, Michaelou Matulovou, ktorá jej ochotne odpovedala na všetky jej otázky týkajúce sa jadrového odpadu, nakladania s ním a o budovaní dlhodobých hlbinných úložísk, v ktorých by sa mal skladovať. Samozrejme, výstavba niečoho takého nie je nič jednoduché.

Viac o tejto zaujímavej téme sa dozviete tu: Michaela sa venuje jadrovému odpadu: Slovensko musí začať stavať hlbinné úložisko, najvhodnejšie sú takéto miesta

Kto je George Soros?

„Potkan“, „zloduch“, „najhoršie zlo na tomto svete“, „starý diabol“. Aj takto okomentovali naši čitatelia maďarského miliardára židovského pôvodu Györgyho Schwartza, ktorý sa od 6 roku života volá George Soros. Dôvodom boli tridsiate roky a hrozba nacizmu.

Známeho miliardára a finančníka s radosťou obviňujú konšpiračné médiá, ale aj mnohí politici z rôznych machinácií a nepodložených zásahov do politík štátov.

Prečo je práve George Soros tým tŕňom v oku a čo stálo za jeho úspechom a cestou na vrchol?

Viac sa dozviete v našom článku: Na výplatnej listine má údajne novinárov, protestujúcich aj migrantov: Prečo ľudia všetky problémy zvaľujú na Georgea Sorosa?