V Česku sa zrejme vyskytlo tornádo: Nebezpečné počasie tam zanechalo veľké škody

Našu oblasť zasiahli početné búrky, pričom najintenzívnejšie z nich sa vyskytli v Českej republike. Pri jednej z nich zrejme zosadlo aj tornádo.

Posledná aprílová sobota priniesla do našej oblasti početné búrky. Tie sa vyskytli v Poľsku, Česku, Rakúsku i Maďarsku.

Kým u nás bola sobota pokojná, v iných oblastiach bol tento deň úplne iný.

Najčastejšie išlo práve o prívalové zrážky. Pri búrkach spadlo od pár až do niekoľko desiatok mm zrážok. Napríklad v českej obci Šatov v okrese Znojmo spadlo v priebehu včerajšieho dňa 27,1 mm zrážok.

Z toho 16,8 mm spadlo za jednu hodinu. Zrážky na niektorých miestach spôsobili aj bleskové povodne. Stalo sa tak napríklad v Znojme, kde voda zaliala jednu z ulíc.

Iné oblasti zas zasiahlo krupobitie. Aj keď krúpy neboli veľké, zväčša dosahovali od jedného do piatich centimetrov, predsa len na čas zafarbili krajinu na bielo.

V Česku zrejme zosadlo tornádo

Sobotné búrky v Česku spôsobili aj väčšie škody. Stalo sa tak v obci Nejepín v okrese Havlíčkův Brod. Podľa výpovede miestnych malo počasie vyčíňať medzi 13-tou a 14-tou hodinou popoludní.

Silný vietor tam lámal stromy a strhol strechu z jedného z domovov. To, či skutočne išlo o tornádo musia potvrdiť odborníci.

V prospech tornáda však hovorí hneď viacero skutočností. Z radarových údajov je vidieť, že presne ponad dotknutú oblasť skutočne prešla silná bunka, ktorá sa stáčala doprava od osi pohybu. Mohlo teda ísť o supercelu vnorenú do pásma prehánok a búrok.

#bouřky #KonvektivniSkupina (1/2) Včerejší 🌩️způsobily na několika místech poměrně výrazné škody. V tuto chvíli prověřujeme několik hlášení o možném výskytu tornáda. Nejpodezřeleji vypadají škody v obci Lubná blízko Poličky, kde prošla menší konvektivní buňka včera kolem 13:00. pic.twitter.com/tbr50x6b7L — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) April 30, 2023

Ďalšou vecou je, rozsah škôd spôsobený nebezpečným počasím, ktorý zodpovedá škodám po tornáde. Okrem toho ľudia na sociálnych sieťach informujú o silnom rachote. Navyše na východe Českej republiky bola silná dynamika, teda pozorovalo sa viacero lievikov.

Ak by sa tornádo skutočne potvrdilo, išlo by o druhé tornádo za necelý mesiac v Českej republike. Naposledy tam tornádo potvrdili v posledný marcový deň. To, či o tornádo skutočne išlo už preveruje aj Český hydrometeorologický ústav.