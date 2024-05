V centre Prešova sa strieľalo: Opitý strelec sa potom pred políciou ukrýval v kríkoch. Toto incidentu predchádzalo

Polícia začala v prípade streľby v jednom z prešovských podnikov trestné stíhanie. Pre TASR to potvrdila krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová. K streľbe malo dôjsť v utorok (21. 5.) vo večerných hodinách v centre mesta. Incident preverovala polícia na základe oznámenia od občana.

Začali trestné stíhanie

„Malo dôjsť k streľbe v jednom z podnikov, zasahujúci policajti obmedzili na slobode konkrétnu osobu, išlo o muža. V prípade prebiehajú aktuálne vyšetrovacie úkony vykonávané okresným vyšetrovateľom, bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami,“ uviedla hovorkyňa. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovacie úkony podľa nej nie je možné v súčasnej dobe podať k uvedenej udalosti žiadne ďalšie informácie.

Televízia Markíza informovala, že ku streľbe došlo po hádke medzi dvoma mužmi a jeden z nich mal vystreliť do stropu. Nikoho však, našťastie, netrafil a zmiesta následne ušiel. „Prišiel k nám a už bol riadne pod parou. Mal so sebou zbraň, ktorú vôbec neskrýval. Dokonca ju vyložil na stôl a rozobral ju. Dal sa do reči s jedným podobne podguráženým zákazníkom. Dohadovali sa na tom, že si idú pretláčať ruky. Ani sa nedá povedať, že sa rozprávali, skôr sa hádali. Chlapi si merali svoje egá,” povedala svedkyňa pre Plusku. Privolaná policajná hliadka následne agresora zadržala neďaleko baru, kde sa ukrýval v kríkoch.