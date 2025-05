V bonusovej epizóde toho Rasťo veľa neprezradil, no nakoniec sa vyjadril: Toto povedal na adresu Mišky a Aničky

Aj keď bonusová epizóda Ruže pre nevestu mnohých nenadchla, o čom sme vás informovali aj v článku, Rasťo s Krištofom sa postarali o to, aby diváci dostali ešte jeden bonus v podobe novej epizódy ich spoločného podcastu. V ňom bol televízny ženích o čosi viac otvorenejší a vyjadril sa k ružičkám tak, ako diváci dúfali.

Krištof a Rasťo opäť raz zasadli do podcastového štúdia a v desiatej epizóde relácie Romulus & Remus debatovali napríklad aj o Miškiných odhaleniach. Navyše Rasťo prehovoril aj o svojej náklonnosti k Aničke a ukázalo sa, že hoci sa na čiernom ceremoniáli do nej ostatné dievčatá pustili, televízny ženích sa riadil vlastným názorom.

V čom Miška klamala?

Tak ako v predošlých epizódach, aj teraz sa Krištof a Rasťo vrátili k udalostiam odvysielaných častí. Tentokrát sa zamerali na siedmu a ôsmu epizódu, počnúc hrou, keď dievčatá sedeli na stoličke a ak sa rozhodli neodpovedať, museli zjesť čili papričku. Konverzácia sa veľmi rýchlo zvrtla k Miškinmu „bodycountu“.

„To ma napríklad prekvapilo, že Miška má takýto vysoký „bodycount“. Myslel som si, že to bude menej,“ priznal Krištof. Počas epizódy pritom reagoval tak, že očakával oveľa väčšie číslo, a keď Miška začala počítať, s kým každým spala, posadil sa so slovami, že to bude nadlho. Jeho slová v podcaste prekvapili aj Rasťa.

„A myslíš, že hovorila pravdu?“ spýtal sa Rasťo. Následne dodal, že keďže tam nebol, on sa k tomu vyjadrovať nebude, no chcel počuť Krištofov názor. „Mne trošku klamala,“ dodal následne Rasťo. „Možno nezavádzala vo všetkom, možno iba v niektorých veciach,“ reagoval Krištof so smiechom.

K téme čierneho ceremoniálu ruží sa Krištof a Rasťo dostali neskôr a televízny ženích priznal, že bol rád, že sa k nemu takto dostali informácie, ktoré mal vedieť možno aj skôr. Napríklad vo veľkom chválili reakciu Jasmíny a to, ako obhájila, že si s dievčatami nemá čo povedať, a preto vnímajú, že sa inak správa pred nimi a inak pred Rasťom. Podľa ich slov sa na nič nehrala, a to Rasťovi imponovalo.

Následne sa dostali k Miškinmu tajomstvu. Rasťo pobavene poznamenal, že tentoraz aj ona zvolila diplomatickú odpoveď. Svoj OnlyFans opísala slovami, že je na nejakej platenej platforme, čo Krištof okomentoval, že to najprv znelo ako HeroHero, a potom to skôr vyznelo, akoby predávala svoje maľované obrazy, keďže dodala, že to robí umelecky.

„Tu musím povedať jednu vec – dnes už kolujú… Proste, dostanú sa k tebe rôzne videá, to je jedno aké, ale proste dostanú. V tom čase sme o týchto veciach nemali vedomosti,“ upozornil Rasťo s tým, že diváci majú oproti nemu výhodu. „Preto som tam stál a bol veľmi prekvapený, že čo nové som sa znova dozvedel,“ dodal.

Rasťo s Krištofom následne vysvetlili, že OnlyFans neodsudzujú, no nevedia si predstaviť mať po boku partnerku, ktorá takýto obsah vytvára. „Každý si nájde v živote svoju cestu, ale toto je pre mňa niečo… proste za hranicou,“ dodal televízny ženích.

Náhrdelník pre Aničku