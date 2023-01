V Bidenovom dome sa našli tajné dokumenty: Americký prezident tvrdí, že ho nález prekvapil

Dokumenty pochádzajú z čias, keď bol viceprezidentom v administratíve Baracka Obamu. Potvrdil to vo štvrtok Biely dom, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP a denníka The New York Times.

Zatiaľ nie je jasné, čo je ich obsahom

Údajne neveľký počet dokumentov podľa vyjadrenia Bieleho domu našiel tím prezidenta Bidena v garáži a jedna strana sa našla aj vo vedľajšej miestnosti. Pred niekoľkými dňami sa zistilo, že citlivé dokumenty sa našli ešte v novembri aj v kancelárii istého washingtonského inštitútu, kde Biden predtým pôsobil.

Podľa The New York Times však nie sú zodpovedané kľúčové otázky ohľadne týchto nálezov: čo je obsahom dokumentov, kto ich tam dal a či ich prezident alebo jeho poradcovia čítali aj po tom, čo opustil funkciu prezidenta. Bidenov tím údajne okamžite o náleze informoval ministerstvo spravodlivosti.

Prezident v utorok vyhlásil pred novinármi, že novembrový nález tajných dokumentov v priestoroch think-tanku Penn Biden Center ho prekvapil.