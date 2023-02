V 2. sérii hitu Wednesday bude tancovať postava, ktorú ľudia hejtovali. Konečne sú známe prvé informácie

Ako sme vás informovali, Netflix už pred nejakým časom po niekoľkých týždňoch intenzívneho čakania oficiálne obnovil seriál Wednesday na druhú sériu. Zatiaľ o nej veľa informácií známych nie je. Screen Rant však prišiel s novinkou, ktorá prezrádza prvé detaily.

Článok pokračuje pod videom ↓

Herec Luis Guzmán, ktorý v seriáli Wednesday stvárňuje Gomeza Addamsa pre Screen Rant prezradil niečo o tom, čo čaká jeho postavu ďalej. Na otázku, či v pokračovaní uvidíme viac Gomeza, odpovedal kladne.

Viac rodiny Addamsovcov?

„Taký je plán. Budem tancovať, predvediem súboj s mečom. A ešte niečo ďalšie,“ povedal. Podľa jeho slov teda môžeme očakávať tanečnú scénu, v ktorej sa predvedie práve on.

Či sa stane rovnako virálnou, ako tá s Wednesday v hlavnej úlohe, uvidíme. A predovšetkým to, či si táto postava získa divákov, pretože počas prvej série od niektorých zožala dávku neoprávnenej kritiky. Netýkala sa totiž jeho herectva, ale pôvodu a výzoru.

Ľudia herca kritizovali

Už po uvedení teaseru sa objavili prekvapivé reakcie z výzoru Gomeza Addamsa.

„Čo, dopekla, sa stalo Gomezovi?“ pýtali sa viacerí. „Nedokážem si predstaviť katastrofálnejšiu voľbu obsadenia ako muža, ktorý hrá Gomeza,“ zdôveril sa divák na Twitteri. Tvorcovia seriálu Wednesday však stavili na svoj vlastný úsudok a zatiaľ im to vychádza.

Ako vysvetľuje Screen Rant, práve so spomínanými dvoma bodmi — tancom a šermom — Wednesday očarila svojich spolužiakov. A môže to znamenať, že sa ich naučila práve od Gomeza. Navyše, jednou z výčitiek, ktorý hit Netflixu dostal, smerovala práve na to, že rodičia Wednesday nedostali v seriáli dostatok priestoru. V druhej sérii by sa to však mohlo zmeniť. Aká ale bude realita, ukáže v tomto prípade až čas.