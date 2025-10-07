Úžasná správa pre Slovensko: Rebeka Bizubová získala strieborného študentského Oscara za film Spoveď

Foto: Facebook/IFF Art Film Košice

Nina Malovcová
TASR
Film Spoveď o traume a uzdravení priniesol Rebeke Bizubovej strieborného študentského Oscara.

Slovenka Rebeka Bizubová si v pondelok na Newyorskom filmovom festivale v Divadle Ziegfeld prevzala strieborného študentského Oscara v kategórii dokument za jej absolventský film Spoveď. Informuje o tom TASR.

„Len preto, že niekto urobí film o svojej vlastnej traume, neznamená to, že nepotrebuje čas na uzdravenie. Tento moment nie je veľkým krokom len pre mňa, je to veľký krok pre každého, komu niekedy povedali, aby sa za svoju bolesť hanbil a skryl ju. Často nám hovoria, aby sme mlčali, ale stále nejako nájdeme svoj hlas, len to potrebuje čas,“ povedala Bizubová po prevzatí ocenenia od amerického herca a režiséra Loua Diamonda Phillipsa.

Film otvára tabuizovanú tému

Poďakovala sa svojmu tímu, škole, rodine a blízkym. Zlatého študentského Oscara v kategórii dokument udelila americká Akadémia filmových umení a vied Tatiane McCabeovej zo Západoanglickej univerzity a bronzového Jane Dengovej z Newyorskej univerzity.

V snímke v produkcii Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (VŠMU) otvára Bizubová tému sexuálneho obťažovania v cirkvi, ktoré režisérka zažila na vlastnej koži. Film reflektuje Bizubovej osobnú skúsenosť s traumou, vyzýva na sebapoznanie a hľadanie odvahy o tejto citlivej téme hovoriť. Záujem o zachytávanie dočasných okamihov, témy rodiny, emócií a zložitých vzťahov sú pravidelnými motívmi jej tvorby.

Vo svojej práci často využíva symboliku a minimalizmus slov, čím vytvára silné vizuálne a emocionálne obrazy, ktoré zasahujú diváka na hlbokej úrovni, uviedla v tlačovej správe VŠMU. Bizubová už za Spoveď získala cenu Slnko v sieti od Slovenskej filmovej a televíznej akadémie v kategórii Najlepší krátky hraný film, Modrého anjela z košického MFF Art Film za Najlepší krátky film a 2. miesto v študentskej medzinárodnej súťaži CILECT Prize 2025 v dokumentárnej kategórii.

Úspechy doma aj v zahraničí

Ocenenia získala aj na Zlín Film Feste či FIPADOC-u vo francúzskom Biarritzi. Americká Akadémia filmových umení a vied udeľuje študentské Oscary od roku 1972 študentom denného a externého štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa, ktorí v rámci svojho štúdia dokončili film na strednej alebo záverečnej úrovni. Cieľom je poskytnúť platformu pre začínajúce talenty v rámci odvetvia na prezentáciu ich práce.

Každoročne sa o ocenenia uchádzajú študenti z celého sveta a filmy sú hodnotené v štyroch kategóriách: Animované filmy, Dokumentárne filmy, Hrané filmy a Alternatívne/experimentálne filmy. Všetky filmy ocenené študentským Oscarom sa môžu uchádzať o ceny v 98. ročníku „klasických“ Oscarov.

Predošlí ocenení študentskými Oscarmi boli na klasického Oscara nominovaní celkovo 69-krát a 15 z nich cenu aj vyhralo.  Tento rok sa o študentského Oscara uchádzalo viac ako 3100 snímok z 988 univerzít z celého sveta.

