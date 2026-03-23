Už v tento deň sa dovalí ochladenie: Teploty klesnú aj o 15 stupňov, takto bude na Veľkú noc

Počasie na Slovensku čaká v najbližších dňoch výrazná zmena. Po období suchších a pokojnejších dní sa začne situácia komplikovať a do hry vstúpi studený front, ktorý prinesie citeľné ochladenie aj viac zrážok.
Na možný vývoj portál Meteo Počasie na sociálnej sieti Facebook, pričom vychádza z údajov Meteo Slovensko. Aktuálnu synoptickú situáciu a vývoj počasia zároveň opisuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav, podľa ktorého začne naše územie ovplyvňovať zvlnený studený front v kombinácii s tlakovou nížou od Jadranu.
Začiatok týždňa ešte prinesie pokojné jarné počasie
Pondelok bude prevažne polooblačný až oblačný, ráno sa ojedinele môže vyskytnúť hmla. Prehánky budú skôr výnimočné, vo vysokých polohách môže snežiť. Denné teploty vystúpia na 12 °C až 17 °C, na Orave a pod Tatrami okolo 10 °C. V utorok sa oblačnosť ešte zmenší a väčšina územia si užije príjemné jarné počasie. Teploty sa vyšplhajú na 13 °C až 18 °C. Ráno sa však môže objaviť hmla a v niektorých dolinách aj slabý mráz.
V stredu bude ešte relatívne teplo, maximá dosiahnu 14 °C až 19 °C. Od severozápadu však začne pribúdať oblačnosť a najmä na západe sa popoludní môžu objaviť prehánky alebo búrky. Práve tento deň naznačí príchod studeného frontu, ktorý sa začne presúvať cez Európu smerom k Slovensku.
Vo štvrtok nastane výrazný zlom
Najvýraznejšia zmena príde vo štvrtok. Očakáva sa oblačné až zamračené počasie s dažďom, prehánkami a ojedinele aj búrkami. V západnej polovici krajiny sa citeľne ochladí a pribudne vietor. Teploty tu môžu klesnúť len na 2 °C až 8 °C a od stredných, miestami aj nižších polôh sa môže objaviť sneženie. Na juhu a východe bude ešte o niečo teplejšie, približne 9 °C až 15 °C.
Prelom mesiacov prinesie aj výraznejšie úhrny zrážok. Tie by mohli zmierniť riziko pôdneho sucha, ktoré sa začalo na viacerých miestach prejavovať po dlhšom období bez dažďa. Okrem dažďa treba počítať aj s rizikom búrok, ktorých výskyt sa bude ešte spresňovať podľa ďalšieho vývoja.
Zima sa môže predĺžiť
Predpovede tak naznačujú, že ochladenie nemusí byť len krátkodobé. Počas Veľkej noci sa môže objaviť ďalšia vlna chladu. Jar sa tak v niektorých častiach Európy môže výrazne oneskoriť. Nízke teploty a sneh môžu poškodiť skoré jarné plodiny aj ovocné stromy. V niektorých regiónoch to môže mať vplyv na úrodu.
Situácia sa podľa meteorológov bude ešte spresňovať. Vývoj počasia sa môže meniť zo dňa na deň, preto odporúčajú sledovať najmä oficiálne výstupy a nešíriť neoverené informácie o extrémnych scenároch. Po výrazne teplej druhej polovici marca sa tak počasie na Slovensku vráti k hodnotám, ktoré sú pre toto ročné obdobie typické.
