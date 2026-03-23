Už v tento deň sa dovalí ochladenie: Teploty klesnú aj o 15 stupňov, takto bude na Veľkú noc

Nina Malovcová
Na Slovensko mieri studený front, prinesie ochladenie, dážď aj sneh.

Počasie na Slovensku čaká v najbližších dňoch výrazná zmena. Po období suchších a pokojnejších dní sa začne situácia komplikovať a do hry vstúpi studený front, ktorý prinesie citeľné ochladenie aj viac zrážok.

Na možný vývoj portál Meteo Počasie na sociálnej sieti Facebook, pričom vychádza z údajov Meteo Slovensko. Aktuálnu synoptickú situáciu a vývoj počasia zároveň opisuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav, podľa ktorého začne naše územie ovplyvňovať zvlnený studený front v kombinácii s tlakovou nížou od Jadranu.

Začiatok týždňa ešte prinesie pokojné jarné počasie

Pondelok bude prevažne polooblačný až oblačný, ráno sa ojedinele môže vyskytnúť hmla. Prehánky budú skôr výnimočné, vo vysokých polohách môže snežiť. Denné teploty vystúpia na 12 °C až 17 °C, na Orave a pod Tatrami okolo 10 °C. V utorok sa oblačnosť ešte zmenší a väčšina územia si užije príjemné jarné počasie. Teploty sa vyšplhajú na 13 °C až 18 °C. Ráno sa však môže objaviť hmla a v niektorých dolinách aj slabý mráz.

V stredu bude ešte relatívne teplo, maximá dosiahnu 14 °C až 19 °C. Od severozápadu však začne pribúdať oblačnosť a najmä na západe sa popoludní môžu objaviť prehánky alebo búrky. Práve tento deň naznačí príchod studeného frontu, ktorý sa začne presúvať cez Európu smerom k Slovensku.

Vo štvrtok nastane výrazný zlom

Najvýraznejšia zmena príde vo štvrtok. Očakáva sa oblačnézamračené počasie s dažďom, prehánkami a ojedinele aj búrkami. V západnej polovici krajiny sa citeľne ochladí a pribudne vietor. Teploty tu môžu klesnúť len na 2 °C až 8 °C a od stredných, miestami aj nižších polôh sa môže objaviť sneženie. Na juhu a východe bude ešte o niečo teplejšie, približne 9 °C až 15 °C.

Prelom mesiacov prinesie aj výraznejšie úhrny zrážok. Tie by mohli zmierniť riziko pôdneho sucha, ktoré sa začalo na viacerých miestach prejavovať po dlhšom období bez dažďa. Okrem dažďa treba počítať aj s rizikom búrok, ktorých výskyt sa bude ešte spresňovať podľa ďalšieho vývoja.

Zima sa môže predĺžiť

Predpovede tak naznačujú, že ochladenie nemusí byť len krátkodobé. Počas Veľkej noci sa môže objaviť ďalšia vlna chladu. Jar sa tak v niektorých častiach Európy môže výrazne oneskoriť. Nízke teploty a sneh môžu poškodiť skoré jarné plodiny aj ovocné stromy. V niektorých regiónoch to môže mať vplyv na úrodu.

Situácia sa podľa meteorológov bude ešte spresňovať. Vývoj počasia sa môže meniť zo dňa na deň, preto odporúčajú sledovať najmä oficiálne výstupy a nešíriť neoverené informácie o extrémnych scenároch. Po výrazne teplej druhej polovici marca sa tak počasie na Slovensku vráti k hodnotám, ktoré sú pre toto ročné obdobie typické.

Odporúčané články
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili

