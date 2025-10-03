Už o pár hodín to začne: Česko bude rozhodovať o svojej budúcnosti. Babiš dostal nečakaný darček od Fialu

V Česku sa v piatok popoludní začnú voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Voliči si v nich vyberú 200 zástupcov, ktorí sa o ich priazeň uchádzajú na kandidátkach 26 politických zoskupení. Volebné miestnosti sa otvoria o 14.00 h a voliči budú môcť svoj hlas počas prvého dňa odovzdať až do 22.00 h.
V prvý deň plánujú voliť aj všetci lídri strán a hnutí, ktoré by sa podľa prieskumov mali do snemovne dostať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Ako uvádza stanica ČT24, vo voľbách tento rok kandiduje 4473 ľudí, z čoho je 3073 mužov a 1400 žien. O mandát sa uchádza aj väčšina súčasných zákonodarcov – z 200 ich opätovne kandiduje 168.
Kampaň sa vyhrotila
Deň pred voľbami sa vyhrotila aj samotná kampaň a líder koalície SPOLU a predseda ODS Petr Fiala sa vo štvrtok stretol v druhom premiérskom dueli s predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom, tentokrát v TV Nova. Debata bola výrazne dynamickejšia, politici sa vzájomne obviňovali z klamstiev či z toho, koho vláda mala lepšie ekonomické výsledky. Zhodli sa však na tom, že najväčšou hrozbou pre Česko je Rusko.
Babiš v závere debaty vyzdvihol, že Fiala je dobrý učiteľ a vie rečniť, premiér zas na bývalom predsedovi vlády ocenil jeho urputnosť a vytrvalosť. Babiš dal v úvode debaty Fialovi darček – českú vlajku na klopu saka. „Vy českú vlajku nikdy nenosíte, neviem prečo. Toto je súboj o budúceho českého premiéra, tak by ste si ju mohli pripnúť, aby to bolo vyvážené,“ povedal mu šéf ANO a ukázal pritom na vlajku na svojom saku.
Fiala sa mu poďakoval. „Ja síce českú vlajku na klope vždy nemám, ale zato sa vždy starám o české národné záujmy, a nie o záujmy Maďarska či svojich firiem – a to si myslím, že je pre občanov dôležitejšie,“ kontroval mu premiér.
V oblasti bezpečnosti označil Fiala za najväčšiu hrozbu ruskú agresívnu politiku. „Rusko nás skúša. Musíme robiť všetko pre to, aby sme boli silní, posilnili východnú hranicu NATO, investovali do obrany a tiež je potrebné podporovať Ukrajinu,“ povedal Fiala. Babiš s ním súhlasil a k ďalším hrozbám pridal aj ilegálnu migráciu, blackout a tiež pokračovanie Fialovej vlády. „Pán Babiš konečne súhlasil s tým, že najväčšou hrozbou pre ČR je Rusko. Dúfam, že podľa toho bude v budúcnosti aj konať,“ reagoval na to Fiala.
Keďže je však kampaň už na konci, experti ju rovno zhodnotili. Hnutie ANO sa v kampani pred voľbami do Poslaneckej snemovne českého parlamentu vrátilo k sloganu „Bude lepšie“ a viedlo ju v menej konfliktnom a pozitívnejšom duchu, než preň bolo typické v minulosti. Na rozdiel od toho koalícia SPOLU viedla jednu z veľmi polarizujúcich kampaní v oblasti bezpečnosti.
V rozhovore so spravodajkyňou TASR to uviedla odborníčka na politický marketing Marcela Konrádová z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej (FSV UK) v Prahe. Za vydarenú považuje kampaň Pirátov, naopak, veľmi to podľa nej nevyšlo hnutiu STAN. Expertka na strategickú komunikáciu a PR Denisa Hejlová z tej istej fakulty podotkla, že politické strany sa dnes bez dobrého PR tímu len ťažko zaobídu. Pripustila, že voľby sú do istej miery súbojom politických marketérov.
