Už o pár hodín to začne: Česko bude rozhodovať o svojej budúcnosti. Babiš dostal nečakaný darček od Fialu

Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Roland Brožkovič
TASR
Českú republiku čakajú volebné dni, favoritom je Andrej Babiš.

V Česku sa v piatok popoludní začnú voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Voliči si v nich vyberú 200 zástupcov, ktorí sa o ich priazeň uchádzajú na kandidátkach 26 politických zoskupení. Volebné miestnosti sa otvoria o 14.00 h a voliči budú môcť svoj hlas počas prvého dňa odovzdať až do 22.00 h.

V prvý deň plánujú voliť aj všetci lídri strán a hnutí, ktoré by sa podľa prieskumov mali do snemovne dostať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Ako uvádza stanica ČT24, vo voľbách tento rok kandiduje 4473 ľudí, z čoho je 3073 mužov a 1400 žien. O mandát sa uchádza aj väčšina súčasných zákonodarcov – z 200 ich opätovne kandiduje 168.

Kampaň sa vyhrotila

Deň pred voľbami sa vyhrotila aj samotná kampaň a líder koalície SPOLU a predseda ODS Petr Fiala sa vo štvrtok stretol v druhom premiérskom dueli s predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom, tentokrát v TV Nova. Debata bola výrazne dynamickejšia, politici sa vzájomne obviňovali z klamstiev či z toho, koho vláda mala lepšie ekonomické výsledky. Zhodli sa však na tom, že najväčšou hrozbou pre Česko je Rusko.

Babiš v závere debaty vyzdvihol, že Fiala je dobrý učiteľ a vie rečniť, premiér zas na bývalom predsedovi vlády ocenil jeho urputnosť a vytrvalosť. Babiš dal v úvode debaty Fialovi darček – českú vlajku na klopu saka. „Vy českú vlajku nikdy nenosíte, neviem prečo. Toto je súboj o budúceho českého premiéra, tak by ste si ju mohli pripnúť, aby to bolo vyvážené,“ povedal mu šéf ANO a ukázal pritom na vlajku na svojom saku.

Fiala sa mu poďakoval. „Ja síce českú vlajku na klope vždy nemám, ale zato sa vždy starám o české národné záujmy, a nie o záujmy Maďarska či svojich firiem – a to si myslím, že je pre občanov dôležitejšie,“ kontroval mu premiér.

V oblasti bezpečnosti označil Fiala za najväčšiu hrozbu ruskú agresívnu politiku. „Rusko nás skúša. Musíme robiť všetko pre to, aby sme boli silní, posilnili východnú hranicu NATO, investovali do obrany a tiež je potrebné podporovať Ukrajinu,“ povedal Fiala. Babiš s ním súhlasil a k ďalším hrozbám pridal aj ilegálnu migráciu, blackout a tiež pokračovanie Fialovej vlády. „Pán Babiš konečne súhlasil s tým, že najväčšou hrozbou pre ČR je Rusko. Dúfam, že podľa toho bude v budúcnosti aj konať,“ reagoval na to Fiala.

Keďže je však kampaň už na konci, experti ju rovno zhodnotili. Hnutie ANO sa v kampani pred voľbami do Poslaneckej snemovne českého parlamentu vrátilo k sloganu „Bude lepšie“ a viedlo ju v menej konfliktnom a pozitívnejšom duchu, než preň bolo typické v minulosti. Na rozdiel od toho koalícia SPOLU viedla jednu z veľmi polarizujúcich kampaní v oblasti bezpečnosti.

V rozhovore so spravodajkyňou TASR to uviedla odborníčka na politický marketing Marcela Konrádová z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej (FSV UK) v Prahe. Za vydarenú považuje kampaň Pirátov, naopak, veľmi to podľa nej nevyšlo hnutiu STAN. Expertka na strategickú komunikáciu a PR Denisa Hejlová z tej istej fakulty podotkla, že politické strany sa dnes bez dobrého PR tímu len ťažko zaobídu. Pripustila, že voľby sú do istej miery súbojom politických marketérov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Európa je hysterická, tvrdí Putin: Sľubuje jej významnú odpoveď, vývoj bojov by mohla zmeniť nová…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac