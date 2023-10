Už mesiac žijú fanúšikovia v tom, že ich obľúbený kultový seriál sa vracia. Jeden z jeho tvorcov o ničom nevie

Seriál The Office patrí medzi divácky najobľúbenejšie komediálne seriály 21. storočia. Jeho základňa fanúšikov je enormná a mnohí by uvítali, keby sa seriál opäť vrátil do vysielania s novými časťami. Pred časom sa informácie o reboote The Office objavili. Napokon je ale, zdá sa, všetko úplne inak.

Informácie, ktoré sa zhruba pred mesiacom objavili vo viacerých médiách, venujúcich sa dianiu v Hollywoode, hovorili jasne: seriál The Office sa dočká rebootu, pričom svoje postavy by si mali zopakovať viacerí hereckí protagonosti. Správu však sprevádzali aj informácie, že oficiálne bude reboot oznámený po konci štrajku scenáristov. Ten skončil 27. septembra 2023 a odvtedy je okolo všetkého akosi ticho, píše web NME.

Showrunner seriálu uviedol veci na správnu mieru

Nedávno na otázky ohľadom návratu oceňovaného a aj dnes divácky veľmi obľúbeného seriálu odpovedal jeden z jeho showrunnerov, Greg Daniels, webu Collider. A ako si mnohí mysleli, žiaden reboot sa pravdepodobne zatiaľ nechystá.

Pravdepodobne preto, že Daniels reboot nepotvrdil, no ani nevyvrátil, že by sa na ňom v budúcnosti nepracovalo.

„Myslím si, že je to veľmi špekulatívne. Skutočnosť, že sa tá fáma rozšírila na základe jednej citácie v článku magazínu Puck, je skvelá, pretože je očividné, že fanúšikovia to chcú. No poviem vám, že ak bude niečo na ohlásenie, tak to určite ohlásim,“ povedal webu Collider.

Neznamená to teda, že v budúcnosti by sme sa niečoho podobného nemohli dočkať. Aj samotný Daniels by rád The Office opäť oživil, nehovoriac aj o záujme zo strany televízie NBC, ktorá seriál vysielala. Aktuálne ale teda možno predpokladať, že buď sa naozaj nič nechystá, alebo čakajú tvorcovia na lepší čas, kedy všetky veci dajú do pohybu.

Oceňovaný seriál, ktorý si viaceré krajiny nakrútili po svojom

Seriál The Office sa dožil 9 sérií a získal niekoľko prestížnych televíznych ocenení vrátane Zlatého glóbusu v roku 2006 pre herca Steva Carella za najlepšie stvárnenú hlavnú mužskú postavu v komediálnom seriáli.

Americká verzia ale nie je originál. Seriál pôvodne vytvoril britský herec a komik Ricky Gervais v roku 2006. Úspech americkej verzie bol ale natoľko enormný, že vlastné verzie sa nakrúcali v krajinách naprieč celým svetom. Svoju majú dokonca aj naši českí susedia, žiadna z nich sa ale britskej a americkej verzii nevyrovnala.