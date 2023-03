Český Kancl, ruský Prison Break či čínski Priatelia: 8 amerických seriálov, ktoré si mnohé krajiny nakrútili po svojom

Nie je vôbec tajomstvom, že v prípade úspechu jedného seriálu sa jeho námet začne ponúkať ako formát na medzinárodných trhoch. Vo veľkom takto funguje napríklad slovenská – zdanlivo pôvodná – seriálová tvorba. No kým slovenské televízne stanice berú seriálové nápady skôr z menej známych európskych námetov, inde vo svete sa neboja prerábok a vlastných verzií celosvetovo populárnych seriálov a sitkomov.

Okrem pôvodných amerických verzií Priateľov (Friends), Simpsonovcov (The Simpsons) či Teórie veľkého tresku (The Big Bang Theory) tak svetlo sveta uzreli čínske, arabské či bieloruské verzie týchto seriálov. A je ich omnoho viac. Dnes sme sa preto rozhodli pozrieť na tie najbizarnejšie prerábky známych amerických hitov. Možno vás prekvapí, že dva z nich vznikli aj u našich českých susedov.

V článku sa dozviete aj: ako sa so Simpsonovcami pohrali v Spojených arabských emirátoch;

prečo tvorcovia The Big Bang Theory nemohli zažalovať Bieloruskú televíziu;

v čom je odlišná čínska kópia Priateľov;

ktorý americký teenage seriál sa dočkal tureckej verzie.

Al-Shamshoon (The Simpsons) – Spojené arabské emiráty

Aj keď v porovnaní s ostatnými tu spomenutými seriálmi sa Simpsonovci (The Simpsons) úplne novej verzie nedočkali na žiadnom inom trhu (mohlo sa stať, že sme hľadali málo alebo zle), za spomenutie v našom výbere stojí vec, ktorá sa stala pri vysielaní tohto kultu o žltej rodinke zo Springfieldu v Spojených arabských emirátoch.

Simpsonovcov tu poznajú pod názvom Al-Shamshoon a prvýkrát sa na televíznych obrazovkách objavili v septembri 2005. Ešte predtým, než si Simpsonovcoch v SAE predabovali, vysielali sa v pôvodnom znení s arabskými titulkami. Od roku 2005 ale vznikol nielen lokálny dabing, ale do arabčiny boli pretitulkované aj niektoré nápisy v jednotlivých epizódach. To ale, samozrejme, nie je všetko.

Niekoľko motívov, odkazy na alkohol či bravčové mäso boli v ich verzii zo Simpsonovcov úplne vystrihnuté, alebo aspoň čiastočne pozmenené. Napríklad Homer pije v SAE sódu a nie pivo, lahodí na hovädzích párkoch namiesto bravčových a podobne.

Zmenám sa nevyhli ani mená hlavných hrdinov, ktoré boli zmenené na Omar (Homer), Mona (Marge) či Badr (Bart). Premenovaný bol aj Springfield – v arabskej verzii to bolo mestečko Rabeea (po arabsky „jar“), ktoré síce vyzeralo ako americké mestečko, ale obývané bolo veľkou arabskou populáciou.

Čo čert nechcel, arabskí Simpsonovci sa s priveľkým úspechom nestretli. Odvysielaných bolo takto len 34 epizód z pôvodne pripravených 52.

как я встретил вашу маму (How I Met Your Mother) – Rusko

Zo Spojených arabských emirátov sa pozrieme na to, čo svojim obyvateľom ponúka na sledovanie „Matička Rus“. Zrejme nikoho neprekvapí, že práve na území Ruska vzniká najviac napodobenín, respektíve vlastných verzií známych amerických seriálov. Lebo však, prečo by mali ruskí diváci vidieť to, čo americkí?

Kultový sitkom Ako som spoznal vašu matku (How I Met Your Mother) vám zrejme predstavovať bližšie nemusíme. Americká verzia sa dožila 9 úspešných sérií a dokonca aj spin-offu, ktorý si pod názvom How I Met Your Father môžete pozrieť napríklad na streamovacej platforme Disney+. Vedeli ste však, že na základe pôvodnej verzie z USA vznikla aj ruská verzia?

V apríli 2010 ju začala vysielať ruská stanica CTC a sitkom, takmer rovnaký ako originál, sa vo vysielaní udržal dve série, dohromady sa dožil 40 epizód. Hlavnými hrdinami sú architekt Dima, jeho priatelia Pasha a Lucy a ich priateľ Yura (veríme, že skalným fanúšikom nemusíme tieto mená priraďovať k ich pôvodným americkým ekvivalentom).

Žiaľ, nech bol zámer ruských tvorcov mienený akokoľvek dobre, nevyšlo to úplne najlepšie, čo im dali patrične pocítiť aj tí diváci, ktorí si ruskú verziu HIMYM pustili. Z komentárov k seriálu, ktoré sme prešli cez Google Translator, to nevyzeralo vôbec dobre.

Побег (Prison Break) – Rusko

A v Rusku ešte zostaneme… Aj keď je to celkom nepochopiteľné, keďže pod podobným názvom by sa dal príbeh seriálu zakomponovať do hociktorého gulagu (napríklad), v tomto prípade išla ruská televízna stanica Channel One na istotu.

Vďaka oficiálnemu kontraktu so spoločnosťou Twentieth Century Fox tak mohla divákom v roku 2010 priniesť seriál založený na tom istom, na čom bola aj pôvodná americká verzia. Aj tu sledujeme jedného muža, ako sa snaží dostať svojho brata z väzenia. Dovedna vznikla len jedna séria s 22 epizódami, no dlhšie sa špekulovalo, že v hre je aj pokračovanie. K nemu už ale nedošlo.

Hlavní hrdinovia ruského Úteku z väzenia majú typické ruské mená – takže sa stretávame s Alexejom, Kirillom, Svetlanou aj Nadeždou, Fjodorom, Sergejom i Vladimirom.

Medcezir (The O.C.) – Turecko

Spomína si ešte niekto z vás na americký teenagerský seriál O.C. California (The O.C.), ktorý svojho času vysielala počas nedeľňajšieho dopoludnia TV Markíza vždy v dvoch častiach za sebou? Beverly Hills 90210, pre generáciu narodenú začiatkom 90. rokov išlo o najlepší seriál, aký mohol vzniknúť (potom si tento titul prevzal seriál Gossip Girl), ktorý riešil problémy rozmaznanej, bohatej americkej mládeže. The O.C. bolo kultom a jeho kvality si uvedomovali aj v zahraničí.

V takom Turecku ale nestačilo len nakúpiť 4 série už nakrúteného amerického originálu, chceli si to spraviť po svojom. Od roku 2013 do roku 2015 tak tureckí diváci mohli sledovať seriál podobný, no s názvom Medcezir.

Hlavným hrdinom je mladistvý Yaman Koper, ktorý žije na predmestí Istanbulu a spolu s jeho starším bratom ho zatkne polícia pri krádeži auta. Selim Serez, Yamanov pridelený právnik, vidí v mladíkovi samého seba a rozhodne sa mu pomôcť tak, že ho na víkend vezme k sebe domov – do luxusnej štvrte. Tu sa Yaman spoznáva so Selimovým synom Mertom a jeho krásnou susedkou Mirou. Tí, ktorí videli O.C. zrejme vedia, že je to opis pilotného dielu a čo asi tak môžu očakávať.

Turecká verzia O.C. California sa dožila dvoch sérií, prvá mala 38, druhá 39 epizód.