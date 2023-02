Už je to tu! Netflix klepol špekulantom po prstoch, zaviedol nové pravidlá. Pripravte sa, že si poriadne priplatíte

Ako sme už avizovali, Netflix postupne prichádza s novinkou, ktorá mnohých nepoteší. Týka sa zavádzania obmedzení spojených so zdieľaním účtov. Najprv streamovacia služba zverejnila pravidlá, ktoré ale vzápätí stiahla a reagovala, že išlo o omyl. Vyzerá to, že si ich premyslela a upravila a s obmedzeniami prichádza už aj do Európy.

Množstvo používateľov využíva služby Netflixu neoprávnene. A keďže si streamovací gigant uvedomuje, že tým prichádza o peniaze, rozhodol sa zakročiť. Či sa ale stretne s pochopením u ľudí alebo si radšej predplatia konkurenciu, je otázne.

Nové podmienky už aj v Európe

Novú funkciu už Netflix testoval v Latinskej Amerike a teraz s ňou prichádza aj do ďalších krajín, vrátane európskych, informuje na svojom webe.

„Sme pripravení zaviesť ich v najbližších mesiacoch v širšom meradle, počnúc dnešným dňom v Kanade, na Novom Zélande, v Portugalsku a Španielsku,“ vysvetľuje.

Kľúčové bude nastavenie primárnej lokality. Používatelia si teda zvolia konkrétne miesto, ktoré je ich domovom, čím zabezpečia, že ľudia v spoločnej domácnosti nebudú mať so sledovaním filmov a seriálov cez spoločný zdieľaný účet žiadny problém. Ak ale zdieľate účet s ľuďmi, ktorí žijú mimo vašej domácnosti, zbystrite.

Zavádza príplatky

Netflix totiž prichádza s možnosťou zakúpenia takzvaného „extra člena“. Ak máte Standart alebo Premium predplatné, môžete svoje účty aj naďalej využívať s ľuďmi mimo vašej domácnosti, avšak si za to priplatíte. Zatiaľ sú známe ceny napríklad v Portugalsku a Španielsku, kde sa tento príplatok pohybuje vo výške 3,99 eur a 5,99 eur. Táto suma sa zatiaľ v jednotlivých krajinách líši a zatiaľ nevieme, ako to bude na Slovensku.

Ako vysvetľuje Svetapple, podľa všetkého potrvá iba niekoľko dní alebo týždňov, kým sa nové pravidlá dotknú aj ľudí u nás. Situáciu sledujeme a budeme vás o nej informovať.