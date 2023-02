Špekulanti už Netflix neobabrú: Prichádza s novinkou, ktorá má prinútiť ľudí platiť. Túto kontrolu už neoklamú

Ako sme vás informovali, Netflix prichádza so zmenami, ktoré mnohých nepotešia. Týkajú sa zdieľania rodinného predplatného medzi osobami mimo jednej domácnosti, čo je, povedzme si úprimne, bežné u mnohých divákov aj na Slovensku.

Patríte medzi predplatiteľov Netflixu? A do vašej „rodinky“ skutočne patria iba ľudia, ktorí žijú s vami pod jednou strechou? Ak je vašou odpoveďou na druhú otázku nie, verte, že nie ste jediní. Netflix však zavádza nové opatrenia, ktoré majú zabrániť zdieľaniu účtu s ľuďmi mimo jednej domácnosti. Ako to bude fungovať, opísal streamovací gigant na svojom webe v sekcii „FAQ“.

Jeden účet = jedna domácnosť

Hneď na začiatku zdôrazňuje, že účet Netflixu je určený pre ľudí, ktorí žijú spolu v jednej domácnosti. Takže ak ho niekto zdieľa s priateľmi či rodinou a bývajú na rôznych adresách, bude to problém.

Ak sa do účtu prihlási zariadenie mimo jednej domácnosti, Netflix môže chcieť overenie tohto zariadenia. V praxi to bude vyzerať tak, že streamovacia služba pošle kód na e-mail či telefónne číslo, ktoré patrí majiteľovi účtu. Do 15 minút ho používateľ, ktorý sa chce prihlásiť, bude musieť zadať. Ak to spraví, môže si vychutnávať sledovanie filmov a seriálov. Overenie zariadenia navyše nebude iba jednorazové, takže ak niekto bude chcieť pravidlá obísť, môže ho táto kontrola poriadne otravovať.

Ak chcete Netflix využívať na cestách alebo bývate na viacerých adresách, nebudete mať problém. Na odhalenie toho, či skutočne predplatitelia žijú v jednej domácnosti poslúži IP adresa či ID zariadenia.

Zvýši sa Netflixu počet predplatiteľov? Je možné, že nie…

Netflix niekoľko mesiacov testoval túto novinku na latinsko-americkom trhu. V roku 2023 ju plánuje rozšíriť aj na domácu pôdu, teda do USA. No a keďže Netflix funguje prakticky po celom svete, je dosť možné, že v dohľadnej dobe sa funkcie dočkáme aj u nás v strednej Európe.

Je jasné, čo týmto celým Netflix sleduje – myslí si, že komplikované zdieľanie hesiel prinúti jednotlivcov, aby si platili svoje vlastné predplatné. Odborníci však giganta už teraz varujú, že sa môže stať presný opak a počet predplatiteľov sa ešte viac prepadne.