Padol obrovský jackpot: 1,3 miliardy dolárov získal muž liečiaci sa na rakovinu. Už vie, na čo balík peňazí použije

Jackpot v hodnote 1,3 miliardy dolárov padol v americkej lotérii Powerball. Z výhry sa teší imigrant z Laosu žijúci v štáte Oregon, ktorý sa lieči na rakovinu.

46-ročný Cheng Saephan si osudný tiket zakúpil začiatkom apríla. No nespoliehal sa iba na jeden, kúpil si ich vyše 20. Muž už osem rokov zápasí s rakovinou, informuje portál CBS News.

Peniaze použije aj na liečbu zákerného ochorenia: „Som schopný zabezpečiť svoju rodinu a svoje zdravie. Môj život sa zmenil. Teraz si môžem nájsť dobrého lekára,“ povedal na pondelkovej tlačovej konferencii.

Výhru si rozdelia traja

Sumu si podľa výhercu rozdelia traja. Podelí sa so svojou manželkou, no časť dostane aj ich spoločná kamarátka, ktorá mu dala peniaze na nákup tiketov. Keď sa Saephan dozvedel, že vyhral jackpot, zavolal svojej kamarátke s tým, že do práce už chodiť nemusí.

Suma 1,3 miliardy dolárov mu bude vyplácaná po dobu 30 rokov, no mal možnosť si ju vyžiadať aj v celku. Po odrátaní daní zinkasuje 422 miliónov dolárov.