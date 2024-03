Utekajte si pozrieť tento film: Patrí medzi najlepšie z Oscarov, možno ste nevedeli, že existuje, a je to chyba. Má 84 %

Uplynulá noc sa niesla v znamení Oscarov. Po niekoľkých kontroverzných rokoch nás nečakalo v podstate žiadne väčšie prekvapenie a bodovali očakávaní favoriti. Ako sme vás informovali, až sedem sošiek si odniesol Oppenheimer, najlepším zahraničným filmom sa zas stala dráma Zóna záujmu, ktorú vám tiež odporúčame vidieť. A táto svojrázna snímka, o ktorej budeme hovoriť, si odniesla štyri ocenenia a nesie názov Chudiatko (Poor Things).

Chudiatko pochádza z dielne gréckeho režiséra Yorgosa Lanthimosa. Na svojom konte má filmy ako Kynodontas, Zabitie posvätného jeleňa alebo Favoritka. V jeho najnovšom počine hviezdia Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe a ďalší.

Práve Emma Stone získala Oscara za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe. Okrem toho si Chudiatko odnieslo zlaté sošky aj v kategóriách najlepšia výprava, kostýmy a masky.

Nie je to film pre každého, napriek tomu si ho pozrite

Snímka je akousi obdobou Frankensteina. Ukazuje svojrázneho vedca, ktorý privedie späť k životu mladé dievča — Bellu. „Túži po poznaní sveta a ľudí. Hladná po skúsenostiach, ktoré jej chýbajú, utečie s Duncanom Wedderburnom, prefíkaným a zhýralým právnikom, do víru dobrodružstiev naprieč kontinentmi. Bella nepodlieha predsudkom doby a zasadzuje sa za rovnoprávnosť a slobodu,“ uviedol oficiálny text distribútora.

V skutočnosti ide o film, ktorý niektorí možno ani nedopozerajú do konca. No treba mu dať šancu, pretože stojí skutočne za to. O čom svedčia aj vysoké hodnotenia divákov.

Na ČSFD Chudiatku svieti 84 % a na portáli IMDb hodnotenie 8,1/10. Takže ak ešte váhate, už viac nie je nad čím rozmýšľať — pozrite si ho.

Chudiatko si môžete momentálne zapožičať cez Amazon Prime Video za poplatok.