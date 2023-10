Ľudí vydesil nový brutálny film o holokauste: Je podľa nich veľmi dobrý a má šokujúco vysoké hodnotenia

Naša história je plná vojenských konfliktov, ktoré ju navždy poznačili. Ešte smutnejšie je, že nie sú vecou iba minulosti, ale aj dneška. Na to pravidelne reagujú aj filmoví tvorcovia. Pred niekoľkými hodinami bol zverejnený trailer na novinku s názvom The Zone of Interest, ktorej ústrednou témou je holokaust. Už teraz je zrejmé, že nepôjde o jednoduché sledovanie, no tí, ktorí snímku už videli, nešetria chválou a vysokými hodnoteniami.

Samotný trailer toho veľa neprezrádza, no srší z neho veľmi nepríjemná atmosféra, čo napokon k tejto téme patrí. Naskakuje z neho priam až husia koža. Ak teda pri jeho sledovaní pociťujete nepríjemné pocity, mali by ste vedieť, že v tom nie ste sami.

Netradičné spracovanie témy

Hlavnými hrdinami tejto drámy sú nemecký dôstojník Rudolf Höss s manželkou Hedvigou. Snažia si žiť svoj život, no háčik je v tom, že ich dom sa nachádza priamo pri koncentračnom tábore. Všetko sa ešte viac zamotá, keď do toho vstúpia city k Hedvige od niekoho tretieho.

Snímka bola nakrútená podľa románu Martina Amisa Zóna záujmu. Nejde však striktne podľa nej a má byť len voľnou adaptáciou. Už podľa tohto opisu je zrejmé, že snímka sa bude vymykať spomedzi toho, čo z filmov s podobnou tematikou poznáme. A aj tým môže zaujať divákov.

Film ich prenasleduje

Film má svoju festivalovú premiéru už za sebou a reakcie ľudí nasvedčujú tomu, že vidieť ho sa skutočne oplatí. „Tento film ma prenasleduje, odkedy som ho videl. Je to jedinečné a desivé umelecké dielo,“ zdôveril sa jeden z nich.

„Videl som ho na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes. Nemyslím, že som niekedy pri sledovaní filmu pociťoval také nepríjemné pocity,“ dodal niekto ďalší. Objavila sa aj reakcia, podľa ktorej sa vám snímka dostane hlboko pod kožu. Mnohí vychvaľovali aj režiséra Jonathana Glazera a jeho tvorbu.

Prejdime však k hodnoteniam, ktoré sú viac než vysoké. Na Rotten Tomatoes snímke The Zone of Interest svieti 95 % a na IMDb hodnotenie 8,1/10. Na databáze ČSFD film hodnotilo ešte len pod 20 divákov, no veľmi vysoko. Aktuálne tu dosahuje 82 %.

V USA je jeho premiéra naplánovaná na začiatok decembra, o tej slovenskej vás budeme informovať.