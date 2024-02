Ušetriť môžete aj 20 eur mesačne: Klientov Telekomu chcú tvrdo prebrať dvaja menší hráči, toto sľubujú ľuďom

Kým väčšina reklamných kampaní na Slovensku sa nesie v miernejšom duchu, dvaja menší poskytovalia telekomunikačných služieb využili situáciu a tvrdo zaútočili na jedného z najväčších hráčov – Telekom. Ten zásadne mení balíky služieb a nespokojní klienti od neho môžu odísť bez pokuty aj v prípade, že sa ich týka viazanosť. Informuje o tom portál Živé.sk.

Najprv 4ka, teraz Antik

Ako ešte včera portál Živé informoval, prvý „lov“ na klientov Telekomu spustila 4ka, ktorá svoju reklamnú kampaň zacielila tvrdo a presne. „4ka dokonca ešte aj nový dokument k ponuke, ktorý sa dá stiahnuť, označila v názve súboru ako „telekom attack“, čo sa dá voľne preložiť ako útok na Telekom,“ priblížil portál.

Hlavným lákadlom majú byť nižšie ceny, napríklad neobmedzený paušál na prvých 6 mesiacov iba za 16 eur, respektíve balíček s mobilným paušálom, optickým internetom a televíziou za 38 eur. V zverejnenom porovnaní by klienti za rovnaké služby v Telekome zaplatili necelých 51 eur. Pravdou však je, že cena 4ky je platná iba na spomínaný polrok, neskôr sa navýši na 45 eur.

Podobnú stratégiu zvolil aj ďalší poskytovateľ telekomunikačných služieb – Antik. „Rozbehli sme komunikačnú kampaň cielenú na súčasnú situáciu, keď došlo naozaj k masívnym rozdielom v cenách na trhu rozhodnutím dominantného operátora,“ vyjadril sa riaditeľ pre rozvoj Antiku Peter Blaas. Klienti sa v tejto spoločnosti údajne pri optike dočkajú rovnakej rýchlosti pripojenia pri odosielaní a prijímaní dát (1/1 Gbit/s), kým pri Telekome to je 1/0,2 Gbit/s.

Taktiež propagujú výhodnejší balík internetu a televízie: Ten by mal zákazníka v Antiku vyjsť na 24,90 eura mesačne a v Telekome bez zľavy až na viac ako 43 eur. Ďalšou výhodou by malo byť aj vybavenie prechodu od jedného poskytovateľa služieb k druhému. „Odstúpenie od zmluvy so Slovak Telekom vyriešime za vás, stačí navštíviť ktorúkoľvek pobočku Antiku a o zvyšok sa postaráme,“ uvádza v kampani Antik.