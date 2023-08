Ukrajina závažne poškodila výsadkovú loď ruskej čiernomorskej flotily

Ukrajinské jednotky v piatok zasiahli výsadkovú loď ruskej čiernomorskej flotily. Informovali o tom ukrajinské tajné služby, podľa ktorých bolo plavidlo Olenegorskij Gorňak závažným spôsobom poškodené a nedokáže už viac vykonávať bojové operácie. TASR správu prevzala z denníka The Guardian a televízie CNN.

Útok na ruskú loď na základni Novorossijsk bol vykonaný prostredníctvom námorného dronu naloženého 450 kilogramami výbušniny trinitrotoluén (TNT) a stojí za ním Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) a ukrajinské námorníctvo, uviedol pre Reuters nemenovaný zdroj z prostredia tajných služieb.

A video of the attack on the #Russian war ship appeared. pic.twitter.com/y4Q6KCtEd9

— NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2023