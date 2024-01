Ukázalo sa, čo bolo vo vzácnych dokumentoch Alana Turinga: Nazrite do jeho mysle a pozrite, čo plánoval

Alan Turing bol génius, ktorému sa vyrovná len málokto. Je považovaný za otca informatiky a umelej inteligencie. Nepublikované dokumenty teraz poskytujú vzácny náhľad do mysle legendárneho vedca, ktorý pomohol Británii vyhrať druhú svetovú vojnu.

Uvažoval nad prenosným šifrovacím zariadením

Ako informuje Mail Online, jeho dokumenty, ktoré sa nedávno predali na aukcii za 381 400 libier (vyše 440 000 eur), odhaľujú jeho pokusy vyvinúť prenosný šifrovací systém v Bletchley Parku v Buckinghamshire. Zariadenie, nad ktorým Turing uvažoval, by pomohlo vojnovému úsiliu tým, že by skreslilo britské zvukové správy a urobilo by ich nezrozumiteľnými pre kohokoľvek bez vhodnej metódy dešifrovania.

Turingova brilantná kariéra sa skončila tragicky v roku 1954, keď zomrel na otravu kyanidom po prenasledovaní britskou vládou za homosexualitu. Dokumenty zo začiatku 40. rokov 20. storočia predala londýnska aukčná spoločnosť Bonhams, podľa ktorej sú jednou z „najdôležitejších a najrozsiahlejších zbierok“ Turingových dokumentov.

Vojnu pomohol skrátiť o dva roky

Turingovo prísne tajné úsilie o vytvorenie prenosného šifrovacieho systému dostalo kódové označenie „projekt Delilah“. Jediné, v tom čase úspešné šifrovacie stroje mali obmedzené použitie pre svoje masívne rozmery. Koncom roka 1944 Turing predviedol Delilah pred skupinou britských vysokopostavených úradníkov a demonštroval systém šifrovaním a dešifrovaním prejavu Winstona Churchilla.

Jeho spolupracovník Donald Bayley si vtedy ponechal vyše 40 strán poznámok k projektu. Tie ale jeho rodina predala po tom, ako v roku 2020 Bayley vydýchol naposledy. Predpokladá sa, že práca Turinga a jeho tímu skrátila trvanie vojny až o dva roky. Okrem práce na lúštení kódov zohral Turing kľúčovú úlohu aj pri vývoji prvých počítačov. Položil základy práce na umelej inteligencii tým, že sa zaoberal otázkou, či stroje môžu myslieť.