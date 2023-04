Túto noc nás čaká vesmírne divadlo: Meteorický roj Lyridy vrcholí, takto ho uvidíte najlepšie

V noci zo soboty 22. apríla na nedeľu 23. apríla vyvrcholia Lyridy. Sú tu po mesiacoch bez významných meteorických rojov, aby ukončili pomyselné sucho.

Lyridy sú známe ako jeden z najstarších zaznamenaných meteorických rojov. Produkovať by mali 10 až 15 meteorov za hodinu, počas troch nocí s maximom v nedeľu 23. apríla o 03:06 SELČ, píše iMeteo.

Na oblohe sa objavujú už od 15 apríla, zdržiavať sa tam budú do 29 apríla. Ak ich porovnáme s letnými Perzeidami či inými rojmi, ich maximum je pomerne úzke.

Šanca vidieť ich je vysoká

Mesiac sa v piatok 20. apríla dostal do novu, na nočnej oblohe svietiť nebude. Priať bude aj počasie, prevládať by mala jasná až polooblačná obloha. Obliecť sa bude treba trochu lepšie, teploty sa budú v noci pohybovať v rozmedzí od +8 °C do +1 °C.

Ideálne bude, ak sa vyberiete mimo svetelného smogu. V oblasti mimo neho môžete očakávať jeden meteor každých päť minút. Pozornosť treba upriamiť na východ a snažiť sa o čo najširší výhľad na oblohu.