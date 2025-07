Trvalo to sedem rokov, kým mu konečne povedala „áno“. Muž požiadal ženu o ruku 43-krát, ich príbeh vás dostane

Ako sa hovorí „láska je trpezlivá“ a jeden muž je toho dôkazom. Už po pár mesiacoch totiž vedel, že jeho priateľka je pre neho tá pravá, no ona jeho žiadosť o ruku odmietla. Rozhodol sa to preto skúsiť znova a znova a znova, až mu to konečne po siedmich rokoch vyšlo a ona s jeho žiadosťou súhlasila bez protestov.

36-ročný Luke Wintrip sa od roku 2018 zúfalo snažil oženiť s 38-ročnou Sarah. Svoje „áno“ mu však povedala až na 43. pokus o žiadosť o ruku, a tak mohli konečne spečatiť svoju lásku svadbou, na ktorú si nevesta originálne zvolila čierne svadobné šaty. O ich príbehu informoval portál The Sun.

Sľúbila, že mu už nabudúce povie „áno“

Lukeove žiadosti o ruku boli za tie roky naozaj originálne. Prenajal hrad v Prahe, jazdu na koni na jamajskej pláži, pripravil niekoľko večerí pri sviečkach a dokonca si nechal žiadosť o ruku aj vytetovať. Nič však nezabralo, Sarah bola neoblomná.

Marketingová riaditeľka Sarah o prvom odmietnutí prezradila: „Proste som povedala: Nie, sme spolu len šesť mesiacov.“ A dodala: „Milovala som ho, ale nechcela som povedať ‚áno‘ na niečo, čo by som neskôr odvolala.“

Luke bol však stále odhodlaný to nevzdať. Pri 42. návrhu mu Sarah povedala: „Keď sa ma opýtaš nabudúce, poviem áno, ale musíš počkať.“ Čakal rok, kým vzal Sarah do Greenwichu v juhovýchodnom Londýne a rozhodol sa pre ďalšiu kreatívnu žiadosť. Pokľakol tam a Sarah povedal: „Toto je stred sveta a ty si stredom môjho sveta a chcem, aby si si ma vzala.“ A konečne počul vytúžené „áno“.

Sarah, matka troch detí z Chelmsfordu v Essexe, priznala: „Nakoniec si získal moje srdce. Mal by sa asi dostať do Guinnessovej knihy rekordov. Som vďačná, že to tak dlho nevzdal.“

Pár sa vzal v máji na Jamajke, hoci to nešlo podľa plánu, pretože Sarah musela bojovať s bolesťou a skončila v nemocnici so život ohrozujúcou infekciou, keď jej v slabinách praskla cysta. Teraz sú však šťastní a najmä spolu a pridávajú okamihy zo svojho života na sociálne siete, kde nimi bavia svojich fanúšikov.