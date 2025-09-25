Trump označil vojnu za hanebnú a Putina za vinníka: Turecko by podľa neho malo prerušiť nákupy ropy z Ruska, padli aj ponuky

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Trump vyzval Erdogana, aby Turecko prestalo kupovať ruskú ropu.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok v Oválnej pracovni Bieleho domu vyzval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby jeho krajina prestala nakupovať ruskú ropu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a televízie BBC.

„Chcel by som, aby prestal kupovať ropu z Ruska, kým Rusko pokračuje v tomto besnení,“ povedal Trump reportérom počas stretnutia s tureckým náprotivkom. „Vojna si už vyžiadala milióny životov. A za čo? Hanebné. Je hanba, čo Rusko robí. (Ruský prezident Vladimir) Putin by s tým mal prestať,“ vyhlásil Trump a dodal, že s tureckým prezidentom „uzavrie niekoľko skvelých obchodných dohôd“.

Sankcie a obranný priemysel

Podľa amerického prezidenta môžu Spojené štáty zrušiť sankcie uvalené na turecký obranný priemysel „takmer okamžite“, pokiaľ rokovanie s Erdoganom pôjde dobre. Agentúra AFP pripomína, že Spojené štáty v minulosti zrušili predaj stíhačiek F-35 Turecku pre plánovaný nákup ruského systému protivzdušnej obrany S-400.

Foto: SITA/AP

Lídri budú rokovať aj o predaji rakiet Patriot, ktorý zrušila predchádzajúca administratíva Joea Bidena. „Myslím si, že sa mu podarí nakúpiť veci, ktoré by chcel nakúpiť,“ vyhlásil Trump s odkazom na stíhacie lietadlá F-35 a F-16. Erdogan uviedol, že je na takéto rokovania pripravený.

Minulosť a vzťahy lídrov

Agentúra Reuters uvádza, že hoci lídri mali medzi rokmi 2017 a 2021 blízke osobné vzťahy, poznačili ich nezhody spôsobené spoluprácou Washingtonu s kurdskými bojovníkmi v Sýrii a blízkymi vzťahmi medzi Tureckom a Ruskom. Erdogan naposledy navštívil Biely dom v roku 2019.

