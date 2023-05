Trest horší ako opica: Toto čakalo v 16. storočí každého, kto sa opíjal na verejnosti

Bolesti hlavy, nevoľnosť a možno aj pocit hanby, pri ktorom máte chuť prepadnúť sa pod zem. Ranná opica po prehýrenej noci je sprevádzaná množstvom nepríjemných príznakov. V 16. storočí k tomu však za trest pribudol tzv. „opilcov plášť“, v ktorom sa ľudia museli promenádovať po ulici, aby ich prehrešok všetci videli.

Trest pre ľudí, ktorí sa opíjali opakovane

Ako informuje web All That Is Interesting, už samotná opica je pre mnohých ľudí dostatočným trestom. Ak sa však v 16. storočí v Anglicku niekto na verejnosti opíjal opakovane, čakal ho dodatočný trest v podobe tzv. „opilcovho plášťa“.

V skutočnosti to nebol plášť, ale prázdny sud s otvorom pre hlavu a ak mal previnilec šťastie, aj s otvormi pre ruky. Človek navlečený do suda sa mal následne prechádzať po meste a dovoliť susedom, aby sa mu posmievali a dávali mu najavo, že sa za svoje konanie môže skutočne hanbiť.

Alkohol bol súčasťou britskej kultúry od nepamäti (a nielen tej britskej). Opilcov plášť bol spôsob, ktorým verejnosť jasne dala najavo nesúhlas s týmto zlozvykom. Historici si myslia, že tento trest bol prvýkrát použitý v meste Newcastle upon Tyne (neznamená to, že tu bol aj vymyslený), no zmienky o ňom sa objavujú z rôznych kútov Európy, píše Newcastle World.

Pokuty občas nestačili

Podľa webu HistoryExtra sa Newcastle problémom s alkoholizmom tak trochu preslávil. Údajne patril medzi prvé mestá v Británii, ktoré si varili vlastné pivo. Navyše, miestni obyvatelia boli známi tým, že boli mimoriadne pohostinní, aj čo sa alkoholu týka. Podobne ako aj dnes, aj vtedy ľudia popíjali alkohol pri rôznych príležitostiach, či už sa niečo oslavovalo, alebo si len potrebovali oddýchnuť po ťažkom pracovnom dni.

Často popíjali najmä baníci, ale aj námorníci, ktorí sa po mesiacoch na mori vrátili domov so slušným zárobkom vo vrecku. Aj vtedy sa stávalo, že to ľudia s alkoholom prehnali a po istom čase sa s tým mesto rozhodlo bojovať. A nielen Newcastle, britská vláda hľadala spôsob, ako zabojovať s rozmáhajúcim sa alkoholizmom po celej krajine.

Prvým krokom bolo v roku 1551 zavedenie zákona, ktorý klasifikoval opilstvo ako občianskoprávny priestupok. Zaviedlo sa aj viacero trestov, a to najmä pre prípady, kedy bol človek za opilstvo zadržaný viackrát. Podľa VinePair boli napríklad zavedené nízke pokuty, ktoré musel opilec zaplatiť. Pri opakovaných previneniach bol však trest omnoho ponižujúcejší, a to spomínaný opilcov plášť.

Trestalo sa tak aj kradnutie

Podobný trest sa využíval napríklad aj v Nemecku, kde sa mu však hovorilo „plášť hanby“. V 19. storočí sa podobné tresty začali objavovať aj za oceánom – v Amerike. Trestali sa tak napríklad opití vojaci v čase občianskej vojny, ale aj tí, ktorí sa uchýlili ku kradnutiu, píše Curious Punishments of Bygone Days.

Opilcov plášť sa považoval za obzvlášť efektívnu metódu. Nebolo totiž potrebné využiť bolestivé fyzické tresty, pocit poníženia zvyčajne stačil na to, aby sa správanie človeka zmenilo k lepšiemu. Avšak nestačil vždy. Aj keď opilcov plášť už dávno nie je v móde, nedá sa to isté tvrdiť aj o alkohole, ktorý problémy spôsobuje aj naďalej.