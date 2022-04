Štúdia odhalila, z ktorého druhu alkoholu sa priberá najviac a tiež ten, ktorý proti obezite bojuje

Z času na čas nezaškodí dopriať si pohár vína alebo piva. Odborníci však varujú, že na rôzne druhy alkoholu by si mali dať ľudia, ktorí sa snažia zhodiť nadbytočné kilogramy. Vysvetľujú, ktorý alkohol zapríčiní, že sa vám v tele uloží viac tuku.

Pitie vína môže mať svoje benefity

Pitie piva a niektorých ďalších alkoholických nápojov sa podľa odborníkov spája s vyššou mierou ukladania viscerálneho tuku v tele. Nadmerné množstvo viscerálneho tuku je pre človeka škodlivé, úzko súvisí so zvýšeným rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb, metabolického syndrómu a ďalších zdravotných komplikácií, píše portál Science Alert.

Kým pivo nám škodí, víno môže byť podľa odborníkov prospešné, závisí však od toho, aké. Zistenia publikované v časopise Obesity Science & Practice napríklad ukazujú, že pitie červeného vína pomáha udržať nízke percento viscerálneho tuku v tele. Kým biele víno na množstvo viscerálneho tuku nevplýva, taktiež má svoje benefity – podporuje hustotu kostí.

Do štúdie bolo zapojených 1 869 ľudí vo veku od 40 do 79 rokov, pričom vedci zhromažďovali demografické informácie a údaje týkajúce sa konzumácie alkoholu, stravovania a celkového životného štýlu. Od každého účastníka získali vedci vzorku krvi a odmerali jeho výšku a váhu. Následne využili špeciálne štatistické programy na to, aby zistili, aký je vzťah medzi konzumáciou rôznych typov alkoholu a zmenami v tele človeka.

Výsledky doterajších štúdií si protirečia

Prečo sú výsledky tejto štúdie dôležité? Vekom často pribúdajú zdravotné komplikácie súvisiace s ukladaním viscerálneho tuku. Čoraz viac dospelých ľudí bojuje s obezitou. Zároveň sa znižuje aj hustota kostí. Liečba ochorení súvisiacich s obezitou je náročná, a to po fyzickej, duševnej, ale aj finančnej stránke. Odborníci preto hľadajú spôsoby, ako tomuto problému predísť.

Alkohol je jedným z faktorov, ktorý môže prispieť k obezite. Ľudia však majú o jeho vplyve neraz nejasné informácie. Na vzniku obezity sa podľa portálu The Conversation podieľa aj prostredie, ale aj genetika. Čo sa vplyvu alkoholu týka, väčšina predchádzajúcich štúdií nerozlišovala, či sa pod pojmom alkohol myslí pivo, víno alebo tvrdý alkohol.

Ak sa aj niektoré zo štúdií zamerali na konkrétny nápoj, výsledky si neraz protirečili. Jedna napríklad tvrdila, že z piva sa nepriberá, kým ďalšia tvrdila opak. Samozrejme, aj keď červené či biele víno majú svoje benefity, aj tu platí, že ich treba konzumovať s mierou.