Fanúšikovia seriálu The Last of Us majú dôvod na radosť: Prezradili nečakanú informáciu o piatej časti, v tomto bude špeciálna

HBO seriálom The Last of Us zatiaľ naplnilo očakávania aj tých najkritickejších fanúšikov. Vydarená herná adaptácia získava kvantá nových fanúšikov prakticky každým týždňom, a preto nie je prekvapením, že novinky ohľadne tohto seriálu pútajú pozornosť. Netrpezlivých divákov určite poteší najnovšia správa, ktorá sa týka piatej epizódy.

Piatu epizódu uvidíme skôr

Kým nové epizódy populárneho seriálu zvyčajne v našich končinách sledujeme v pondelok, zámorskí diváci ich majú k dispozícii už v nedeľu. Mnohí fanúšikovia práve nasávajú čerstvo vydanú štvrtú časť, no majú aj ďalší dôvod na radosť. Podľa informácií, ktoré priniesol portál Collider, uvidia diváci piatu epizódu na platforme HBO Max už 10. februára (na Slovensku 11. februára), teda o dva dni skôr, ako býva zvykom.

Dôvodom je konanie finálového zápasu Super Bowlu, ktoré je naplánované na nedeľu 12. februára. Pre fanúšikov v USA to je jedna z najväčších športových udalostí roka a mnohí tento krok iste ocenia.

Postapokalyptický seriál s fantastickými hodnoteniami

The Last of Us sleduje príbeh odohrávajúci sa 20 rokov po zániku modernej civilizácie. Svojrázny preživší Joel bol najatý, aby prepašoval 14-ročnú Ellie z nebezpečnej karanténnej zóny. Obaja sa tak musia vydať na cestu naprieč Spojenými štátmi a spoliehať sa jeden na druhého, aby prežili.



Seriál vychádza z rovnomennej hernej série, ktorá sa stala hitom po celom svete. Prvýkrát vyšla ako hra na konzolu PlayStation 3, neskôr bola prerobená aj na Next Gen konzolu PlayStation 4. Aj samotná hra získala niekoľko prestížnych ocenení, spomenúť sa oplatí napríklad ceny BAFTA či Dice za Najlepšiu hru roku 2013. A úspechy zbiera aj seriálová adaptácia – na IMDB jej svieti hodnotenie 9.2 a na ČSFD má 83% (je potrebné podotknúť, že najmä kvôli homofóbnym hodnoteniam tretej epizódy).

Ako ďalej uvádza Collider, tretiu epizódu si pozrelo rekordných 6,4 milióna divákov, čo v praxi znamená, že seriálu rastie sledovanosť každým jedným týždňom. Pozitívne to s postapokalyptickým seriálovým svetom vyzerá aj do budúcnosti, nakoľko sa s veľkou pravdepodobnosťou dočkáme aj druhej série a otvorené dvere má aj herné DLC Left Behind, ktoré retrospektívne zachytáva príbeh Ellie pred udalosťami v samotnom seriáli.