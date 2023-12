Toto mesto je menej známym európskym rajom, ak ste tu nikdy neboli, je to chyba: Na deň vám stačí len 40 eur

Paríž, Rím či Barcelona, to všetko sú úžasné destinácie, ktoré celkom isto stoja za návštevu. Európa je ale plná miest, kde sa nebudete musieť tlačiť v davoch turistov, vyjdú vás lacnejšie a svojou krásou vám vyrazia dych.

Článok pokračuje pod videom ↓

Návštevu nebudete ľutovať

Hlavné a zároveň najväčšie mesto Litvy, Vilnius, má bohatú históriu a návštevníci si v ňom môžu pozrieť veľa zaujímavostí. Ako informuje Touropia, mesto leží na juhovýchode pobaltského štátu a rozprestiera sa na brehu rieky Neris. Vilnius je domovom pôsobivých kostolov a katedrál, útulných kaviarní a umeleckých inštalácií a môže sa pochváliť tým, že je jedným z najzachovalejších starých miest Európy.

Ak sa ocitnete vo Vilniuse, za návštevu stojí napríklad Židovská štvrť, pričom najviac si ju užijete v sprievode sprievodcu. Miestnu architektúru môžete obdivovať pešo, na bicykli, ale dokonca aj z balóna. Web Get Your Guide odporúča vyhradiť si čas aj na výlet k tzv. Hore krížov. Autom je síce toto miesto od Vilniusu vzdialené zhruba 3 hodiny, no nebudete ľutovať. Tisícky drevených či kovových krížov sú tu podľa National Geographic už takmer dve storočia, dôvod vzniku tohto miesta nie je celkom jasný. Vláda sa ho už niekoľkokrát pokúsila zrovnať so zemou, no zatiaľ neúspešne.

Postačí vám 40 eur

Ak sa rozhodnete Vilnius zažiť na vlastnej koži, podľa Budget Your Trip vám na deň bude stačiť len 40 eur. Týždenný zájazd do Vilniusu pre dve osoby stojí v priemere 555 eur. Táto suma zahŕňa ubytovanie, stravu, miestnu dopravu a prehliadku mesta.

Cena letenky bude závisieť od toho, koľko času ste ochotní tráviť cestovaním. Podľa portálu Kiwi vás najlacnejšia letenka vyjde na 28 eur, no cesta môže trvať aj 7,5 hodiny. Ak ste ochotní priplatiť si, môžete byť vo Vilniuse za menej ako dve hodiny, no letenka vyjde približne na 66 eur. Z viedenského letiska sa tam dostanete s jedným prestupom, ale pohodlne aj priamo.