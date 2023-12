Toto mesto je zimným rajom Európy: Dostanete sa sem za menej ako 2 hodiny, letenka vás vyjde na príjemných 18 eur

Nice sa nachádza v srdci Francúzskej riviéry a možno si ho predstavujete ako miesto, kam sa oplatí ísť len v lete. Azúrovomodré more ale nie je to jediné, čo Nice ponúka. Jednoznačne si vaše srdce získa aj v zimnom období.

Príjemné teploty a jedinečné zážitky

Od krásnych zasnežených hôr vzdialených necelú hodinu cesty a nádherných výhľadov na more až po vynikajúcu kuchyňu a pulzujúcu kultúru – v Nice si počas zimy môžete užiť veľa zaujímavého, informuje web Explore the Riviera. Návšteva v tomto ročnom období vám nielenže umožní vychutnať si ho s oveľa menším počtom ľudí. Poskytne vám aj autentickejšie miestne zážitky.

Aj v najchladnejších zimných dňoch je Nice stále plné slnka, čo z neho robí ideálne miesto na oddych a dlhé prechádzky pri mori. Priemerná teplota tu v decembri stúpa na 14 °C. Navyše, každoročne sa vo februári v Nice koná tradičný karneval plný podujatí. Je to zážitok, ktorý by ste si nemali nechať ujsť.

Letenku kúpite za 18 eur

Ak navštívite Nice v decembri, nenechajte si ujsť vianočné trhy. Hoc aj bez snehu, nadobudnete pocit, že ste sa ocitli v zimnej krajine zázrakov. Nájdete tu všetko od tradičných jedál a nápojov až po suveníry a dekorácie. Len na skok odtiaľ zas máte možnosť užiť si v niektorom zo stredísk perfektnú lyžovačku. Večer a v noci si zas môžete vychutnať príjemnú atmosféru miestnych reštaurácií, barov a podnikov bez toho, aby ste sa tlačili v davoch turistov. Zaujímavou atrakciou je aj tradičné zimné kúpanie v mori s Mikulášom.

Príjemným bonusom je aj to, že z viedenského letiska sa do Nice dostanete za menej ako 2 hodiny. Letenka pritom stojí len 18 eur na osobu. Ak sa sem vyberiete, podľa Budget Your Trip budete na deň potrebovať približne 143 eur (táto suma zahŕňa ubytovanie v hoteli, stravu, ale aj náklady na lokálnu dopravu).