Toto je tajná reč, ktorú mala pripravená kráľovná Alžbeta II. v prípade, ak by vypukla 3. svetová vojna

Mnohým sa azda ani nesnívalo, že niekedy nastane situácia, že svet bude tak blízko nukleárnu konfliktu a tretej svetovej vojne, ako to bolo počas studenej vojny. Žiaľ, táto udalosť je teraz blízko a mnohí sa s poučením pozerajú na to, ako ľudia žili v časoch, keď si neboli istí, či práve v ráno, do ktorého sa zobudia, nebude to, kedy začne veľká globálna vojna.

Aj v súvislosti s pohľadmi do minulosti a do dôb studenej vojny, si portál LAD Bible všimol prejav určený pre britskú kráľovnú Alžbetu II., ktorý mala pripravený v vypuknutia tretej svetovej vojny. Dnes už 96-ročná panovníčka Spojeného kráľovstva mala v roku 1983, keď bol prejav napísaný, 57 rokov.

Na prahu vojny v roku 1983

Ak by sa vojna dostala až na britskú pôdu, zaznel by tento prejav, ktorý britský Národný archív zverejnil v roku 2013. BBC predpokladalo, že sa počítalo s jeho prečítaním na poludnie, niekedy v priebehu marca 1983. Mimochodom, v roku 1983 bol svet veľmi blízko jadrovej vojny, keď v novembri toho roku uskutočnilo NATO veľké cvičenie v Európe, o ktorom Sovietsky zväz predpokladal, že je iba zámienkou pre zhromaždenie vojenskej techniky v blízkosti hraníc. Predpokladali teda, že NATO by sa správalo rovnako, ako sa Rusko zachovalo vo februári tohto roku, keď rozpútalo vojnu na Ukrajine.

V prejave kráľovná začínala takto: „Keď som sa vám prihovárala pred necelými tromi mesiacmi, všetci sme si užívali teplo domova na Vianoce, v kruhu rodiny a priateľov. Hrôzy vojny sa nemohli zdať vzdialenejšie, keď sme spolu s mojou rodinou zdieľali radosť Vianoc s rastúcou rodinou Commonwealthu.“

Následne kráľovná prešla k problému: „Teraz sa vojnové šialenstvo opäť šíri svetom a naša statočná krajina sa musí opäť pripraviť, aby prežila napriek tomu, že čelí presile.“ Kráľovná potom spomína na obdobie 2. svetovej vojny a to, ako počúvala otcov prejav o jej vypuknutí.

Technologická vojna

„Ani na chvíľu som si nepredstavovala, že táto vážna a hrozná povinnosť jedného dňa pripadne aj mne.“ Ďalej upozornila na vojnu v súvislosti s technologickým pokrokom. „Nepriateľom nie je vojak s puškou, dokonca ani letec, ktorý prelieta po našej oblohe, ale smrteľná sila zneužitej technológie„.

Princ Philip, ktorý zomrel pred rokom, je tiež v prejave spomínaný: „Môj manžel a ja zdieľame s rodinami po celej krajine strach, ktorý cítime za našich synov a dcéry, manželov a bratov, ktorí odišli z domovov, aby slúžili svojej vlasti.„. Kráľovná tiež spomína v prejave svojho syna Andrewa, ktorý bol v tom čase v armáde.

Na záver kráľovná mala pripravené takýto odkaz: „Moje posolstvo pre vás je jednoduché. Pomôžte tým, ktorí si sami pomôcť nevedia, poskytnite útechu osamelým a bezdomovcom a dovoľte, aby sa vaša rodina stala stredobodom nádeje a života pre tých, ktorí to potrebujú. Bojujme spoločne proti novému zlu a modlime sa za našu krajinu a ľudí dobre vôle, nech sú kdekoľvek. Boh vám všetkým žehnaj„.