Top články o záhadných projektoch: Pod púšťou dolovali poklad nevídaných rozmerov. Sovieti u nás ukryli jadrové zbrane

Na našom webe môžete nájsť množstvo rôzneho a zaujímavého obsahu. Náš redaktor sa v priebehu minulého roka venoval rôznym tajným alebo aj záhadným projektom, ktoré sa diali po celom svete. My sme urobili výber tých, ktoré vás najviac oslovili.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zbláznili sme sa: Toto je zatiaľ najnižšia cena za PREMIUM, získaš za ňu benefity v hodnote 33 € Pri objednaní predplatného na Interez.sk máte šancu nielen si užiť kvalitný obsah, ale aj ušetriť pri nákupoch. Každý predplatiteľ dostane kupón 20 € na nákup v COFFEEIN – čo poteší každého milovníka čerstvej a kvalitnej kávy. Okrem toho získate aj zľavu v hodnote 8 € na nákup na Dedoles.sk, kde nájdete množstvo originálnych a pohodlných kúskov oblečenia. Jedným z benefitov je aj kupón v hodnote 5 € do nášho knižného e-shopu obchod.interez.sk, kde nájdete množstvo zaujímavých titulov na čítanie, vrátane Novinky Vražedko od tvorcov podcastu Vražedné psyché. Vaším predplatným priamo podporíte našu prácu a umožníte nám prinášať príbehy, ktoré by inak zostali nepovšimnuté. Predplatné na Interez.sk stojí za bežných podmienok 6,99 € mesačne, no teraz ho môžete získať iba za 2,99 €! Táto cena platí len do konca roka 2024, takže ak máte záujem o prístup k prémiovému obsahu a chcete využiť zľavy, neváhajte. Stačí navštíviť sekciu PREMIUM.

Najhorší obchod histórie

Nedá sa o ňom hovoriť ako o tajnom či záhadnom projekte, avšak zaradili sme ho do tejto kategórie práve preto, že Aljaška, ktorá v minulosti patrila Rusku, je mimoriadne cenná a strategická oblasť na mape sveta a ukrýva v sebe obrovské bohatstvo a poklady.

Jej predaj je často hodnotený ako najhorší obchod v histórii, keďže aj v prepočte na dnešné peniaze bola predaná „len“ za 130 miliónov dolárov.

Prečo ju Rusko vlastne predalo USA? A prečo to síce bol zlý obchod, no Rusi v podstate urobili to najlepšie, čo mohli?

Viac sa dozviete tu: Pod ľadom sa ukrýval obrovský poklad, Američania ho získali za smiešnu sumu. Takto Rusko urobilo najhorší obchod histórie

Informačná zlatá baňa na dne mora

Počas studenej vojny mali informácie o dianí na druhej strane barikády cenu zlata. Aj preto vznikol projekt s názvom Ivy Bells. V mrazivom Ochotskom mori sa totiž nachádzala komunikačná linka Sovietov a USA sa ju rozhodli odpočúvať.

Takýto projekt bol ale neuveriteľnou technologickou, finančnou, a tiež vojenskou výzvou. Ako to celé skončilo?

Viac o projekte Ivy Bells tu: Na dne mrazivého mora našli informačnú zlatú baňu, Sovietov odpočúvali celé roky. Odvážna misia CIA mala dvojitý úspech

Jadrové sklady v Československu

Aj keď to nie je potvrdené, všetky indície tomu nasvedčujú. Sklady Javor, nachádzajúce sa neďaleko Prahy, s veľkou pravdepodobnosťou ukrývali jadrové hlavice. Sklady mali v správe Sovieti, žiadny Čech či Slovák sa do nich v čase ich prevádzky nedostal.

Boli v najprísnejšom stupni utajenia, a keď boli po odchode Sovietov z Československa opustené, až vtedy sa začalo ukazovať, na čo asi mohli slúžiť.

Viac o týchto skladoch sa dozviete tu: Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu

Desivé dedičstvo USA

Grónsko je v predstavách mnohých ľudí len zmrznutým objektom pokrytým hrubou vrstvou ľadu, ktorý nemá dôvod byť prečo navštevovaný. A preto je ideálnym miestom na vybudovanie tajných projektov. To si uvedomili aj Američania a počas studenej vojny tu realizovali projekt s názvom Camp Century.

V rámci tajného projektu vykopali 21 obrovských tunelov a vybudovali tak v podstate mesto pod ľadom. Bolo tam možné stavať obytné budovy či dokonca výhrevné potrubia. Energiu zabezpečoval jadrový reaktor.

Čo sa napokon stalo s mestom? To sa dozviete tu: Pod grónskym ľadom sa ukrýva desivé dedičstvo USA: Vybudovali tu supertajný projekt, čoskoro môže byť veľkým problémom

Z dna oceánu ukradli Sovietom vzácnu vec

Napätá situácia počas studenej vojny sa postarala o množstvo šokujúcich udalostí. Jednou z nich bola aj „krádež“ vraku ponorky priamo pred očami Sovietov.

Američania si totiž všimli neobvyklú aktivitu sovietskych plavidiel vo vodách severozápadne od Havaja. Dovtípili sa, že Sovieti musia niečo hľadať a správy sonarových systémov potvrdili, že ide o potopenú ponorku.

Nasledovala zložitá misia, ktorej cieľom bolo, aby Američania ukoristili „poklad“ na dne oceánu.

Ako to celé skončilo, sa dozviete tu: Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou

Poklad nevídaných rozmerov pod púšťou

Väčšina arabských a severoafrických krajín má spoločné 2 veci – zásoby ropy a nedostatok vody. V Líbyi sa však pod púšťou nachádza obrovská zásobáreň pitnej vody a šance ťažiť ju a dostať k ľuďom sa chopil Muammar Kaddáfí.

Započal sa Projekt Veľkej rieky a išlo o stavbu, akú svet ešte nevidel. Masívny potrubný systém mal dodávať vodu vyprahnutej krajine, pričom jej zásoby vydržia tisíce rokov

Ako projekt prebiehal, na čo narážal, a v akom bode zamrzol? To sa dozviete tu: Spod púšte vydoloval poklad nevídaných rozmerov, označujú ho za ôsmy div sveta: Kaddáfí ale megaprojekt dokončiť nestihol