Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu

Studenú vojnu možno definovať napätím, neistotou, tajomstvami, špionážou, ale aj odvážnymi, ba dokonca až šialenými projektami. Prostredníctvom nich sa mocnosti snažili upevniť si svoju pozíciu a získať čo najväčšiu možnú výhodu oproti druhej strane. Výnimkou nebolo ani Československo, ktorého strategická poloha mala pre Sovietov zásadný význam.

Ako je všeobecne známe, Československo sa priamo dotýkalo železnej opony a bolo dôležitým členom Varšavskej zmluvy, na ktorého sa spoliehali aj samotní Sovieti. S rýchlo postupujúcimi vedeckými výskumami a zdokonaľovaním zbrojného priemyslu bolo jasné, že v prípade potenciálneho konfliktu budú kľúčovú úlohu zohrávať zbrane hromadného ničenia. Preto vznikla Akcia Javor, ktorá patrila medzi najtajnejšie misie, aké sa na území Československa v tejto historickej etape realizovali.

Prelom vo vojenskej stratégii

Ako uvádza portál vhu.cz, postavenie Československa bolo v 50. a 60. rokoch minulého storočia dané kvalitným, rozvinutým a moderným zbrojárskym priemyslom spolu so silnou armádou. Situácia a stratégia Sovietskeho zväzu sa začiatkom 60. rokov začínala meniť. Dôvodom bol rozvoj jadrových zbraní, ktoré chceli mocnosti rozmiestniť čo najbližšie k územiu svojho rivala, čo ale v praxi vôbec nebolo jednoduché.

Sovietsky zväz počítal s tým, že ak by sa tlejúci konflikt naplno rozhorel, NDR s Československom by k nemu boli najbližšie a bolo nevyhnutné, aby nukleárnymi zbraňami disponovali. Podľa idnes.cz boli v tej dobe jadrové hlavice iba v kompetencii sovietskej strany a nachádzali sa na území Ukrajinskej SSR, čo predstavovalo pomerne limitujúci faktor, nakoľko ich doprava k hraniciam železnej opony by trvala 20 – 24 hodín.

Tento časový interval by negatívnym spôsobom ovplyvnil bojaschopnosť armády ČSSR a mohol by východný blok dostať do náročnej situácie. Preto sa poprední sovietski predstavitelia a armádni lídri začali zaoberať plánom, ako situáciu vyriešiť a v prípade vojny za Západom nezaostať. Po niekoľkých rokovaniach a stretnutiach, na ktorých bola prítomná aj úzka skupina československých predstaviteľov, prišiel Sovietsky zväz s riešením.

Výsledkom bolo podpísanie dohody medzi ZSSR a ČSSR v decembri 1965, ktorá niesla názov „Dohoda o opatreniach na zvýšenie bojovej pohotovosti raketových vojsk.“ V rámci tejto dohody sa začalo s výstavbou troch objektov – tie sa do histórie zapísali ako Akcia Javor a podliehali najprísnejšiemu stupňu utajenia. Nachádzali sa neďaleko hlavného mesta Praha.

