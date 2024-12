Najlepšie rozhovory roka 2024: Miška žije v Istanbule s tureckým priateľom, Igor platí za nájom v Čiernej hore 200 eur

Záver roka sa nezadržateľne blíži a s ním sa dostávame k jeho rekapitulácii. My sme vybrali tie najzaujímavejšie rozhovory, ktoré vás najviac bavili a dali vám ich do tohto článku, aby ste si ich mohli pripomenúť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Adrián na svadbe v Saudskej Arábii

Zažiť pravú moslimskú svadbu je pre Slováka skutočne jedinečný a exotický zážitok. Adrián Brath zažil moslimskú svadbu v Saudskej Arábii na vlastnej koži, vďaka čomu nazrel do saudskej aj jemenskej kultúry. A ako priznal, bola to pre neho neskutočná skúsenosť. Priblížil nám, ako prebiehala a čo netradičné sa počas nej dialo.

Našej redaktorke prezradil, ako sa tam vôbec dostal, a tiež spomenul najvýraznejšie rozdiely medzi našou a moslimskou svadbou. „Kým u nás by sme si ťažko vedeli predstaviť svadbu bez prípitku, tam absolútne žiadny alkohol nepoznajú, no aj tak sa vedia zabaviť,“ hovorí v pútavom rozhovore.

Viac si prečítate tu: Adrián bol na svadbe v Saudskej Arábii: Snúbenci sa nepoznali, ženích zaplatil 40-tisíc eur. Nie je to tu drahé

Predáva nehnuteľnosti v Egypte

Tamás Ilias sa do Egypta vybral pred niekoľkými rokmi na dovolenku a zaujímavou zhodou okolností sa mu tam podarilo naštartovať vlastné podnikanie v oblasti realít a cestovného ruchu. Založil si firmu a venuje sa predaju nehnuteľností a dokonca vlastní reštauráciu.

S našou redaktorkou sa rozprával o tom, prečo vôbec išiel do Egypta, ako tam rozbehol podnikanie a ako sa mu darí. Tiež prezradil, v akých cenách sa nehnuteľnosti pohybujú: „Keď chcete slušný byt na slušnom mieste, treba sa držať veľmi jednoduchej matematiky, že každý jeden meter štvorcový stojí 1000 až 1300 eur.“

Viac sa dozviete v rozhovore s Tamásom: Tamás predáva apartmány v Egypte: 1m² bytu stojí 1000 eur, aj najchudobnejší dôchodca zo Slovenska tu vie žiť luxusný život

Katarína o živote v Číne

Katarína Sládečková pochádza zo Šale a študuje v Číne. Keď sa do tejto krajiny prvýkrát dostala, nepoznala miestny jazyk, no napriek tomu to riskla a odišla tam žiť. Ako sama priznáva, život v Číne vyzerá inak, ak čínštinu ovládate.

Redaktorke ozrejmila, prečo ju láka práve Čína, spomína aj svoju knihu, ale bavili sa tiež o najväčšej súťaži v Číne pre študentov čínskeho jazyka: „Najvtipnejšie na tom bolo, že som sa do tejto súťaže ani nechcela zapojiť, lebo som si myslela, že tú súťaž mám už vopred prehratú. Veď predsa, ja som sa učila čínštinu dva roky a oni žili v Číne od mala. Je to podstatný rozdiel. Pri tejto súťaži som si však aspoň uvedomila silu slov „nikdy nehovor nikdy“,“ prezradila.

Viac sa dozviete v rozhovore tu: Katarína žije v Číne: Obed tu stojí 2-3 eurá, prenájom dvojizbáku 350 eur. Všade sú kamery, no slúžia na ochranu

Ján na motorke

Cestovateľ Ján Drinka sa od tohto rozhovoru, ktorý naša redaktorka robila na začiatku roka, už vrátil na svojom Pioneri domov a v druhom rozhovore jej poskytol celkový pohľad na svoju cestu. V tomto ale opisoval začiatky cesty, to, ako riešil financie, či ako prebiehala cesta v Rusku.

Redaktorke opísal, ako v Južnej Kórei jedol chobotnicu: „Chobotnica, ktorú som jedol, vychádza približne na 16 eur (pozn. red.: Sannakji je tradičná juhokórejská delikatesa. Pozostáva z čerstvých chobotníc, ktoré síce môžu byť nakrájané na kúsky, no na vašom tanieri sa ešte stále hýbu). Nebál som sa ju jesť. Ak jej konzumácia niekomu ublížila, bolo to z toho dôvodu, že kúsky chápadiel prehĺtal nie celkom požuté.“

Igor žije v Čiernej hore

Igor sa pred niekoľkými rokmi rozhodol, že sa usadí v meste Bar v Čiernej Hore. Hlavným dôvodom bola príroda, podnebie, jazyková príbuznosť, gastronómia, cenotvorba a spoločnosť. Pokiaľ ide priamo o mesto Bar, rozhodlo to, že je prímorské, napojené na železnicu a vďaka prístavu žijúce aj mimo sezónu.

V rozhovore prezradil, čomu sa venuje, aké sú rozdiely medzi životom u nás a v Čiernej hore a tiež hovorí, že život je tam dvakrát lacnejší než v Chorvátsku.

„Okrem turistov zo Slovenska mi tu nechýba nič, dokonca ani čiernohorský rezeň (ktorý tu neexistuje).“

Viac sa dozviete v rozhovore tu: Igor žije v Čiernej Hore: Je to tu dvakrát lacnejšie ako v Chorvátsku, za prenájom bývania platím 200 eur mesačne

Miška žije v Istanbule

Miška sa presťahovala do Istanbulu za priateľom, ktorý pochádza práve z tohto príťažlivého kúta sveta. Žije tam už od roku 2019. „Najnáročnejšie bolo naučiť sa jazyk, a celkovo sa prispôsobiť na taký normálny život, keď jediné zo začiatku čo viete, je pozdraviť,“ hovorí.

V rozhovore redaktorke vysvetľuje, akú prácu mala v Istanbule a ako o ňu prišla počas pandémie, ale prezradila viac aj o bežnom živote a o nákladoch v tejto tureckej metropole. Zaujímavá bola tiež otázka ohľadom postavenia žien v spoločnosti, či o predsudkoch, ktorým musela čeliť.

Viac si prečítate v rozhovore: Miška žije v Istanbule: Minimálna mzda je tu 580 €, ľudia sa pýtali, či priateľ Moslim nebude chcieť, aby som sa zahaľovala