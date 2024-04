Tlaková níž Burita už úraduje: Čaká nás ďalší extrém, na Slovensku môže napadnúť až 20 centimetrov snehu

Vidina lepšieho počasia sa zatiaľ neukazuje. Aj stred týždňa so sebou prinesie prehánky, na niektorých miestach silný dážď, alebo dokonca aj sneh. Pripravte sa na chladný deň, počas ktorého sa vám bez dáždnika neoplatí odísť z domu.

Ako upozorňuje iMeteo, dnešné počasie bude ovplyvňovať tlaková níž Burita. Tá so sebou už v noci priniesla vo vyšších polohách aj sneženie a mnohí obyvatelia Slovenska sa zobudili do bieleho rána.

Počasie bude naďalej chladné

Streda so sebou prinesie oblačné a zamračené počasie so zrážkami. Hranica sneženia sa v noci pohybovala okolo 800 metrov nad morom. Nejde o výdatnú nádielku, skôr poprašok, iMeteo však predpovedá, že snežiť by malo aj počas dňa.

„Na mnohých miestach počas stredy zaprší a na západe a v Žilinskom kraji postupne aj v stredných polohách očakávajte sneženie. Spadnúť môže do 10 centimetrov snehu. Na našich horách však napadne viac, a to až okolo 20 centimetrov,“ informuje portál.

Teploty počas dnešného chladného dňa vystúpia na západe do +8 °C. Na východe bude teplejšie, a to až do +13 °C. Zrážky nás čakajú aj v noci zo stredy na štvrtok.