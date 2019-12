Tieto snímky vás poriadne potrápia. Toto je 7 najlepších psychologických filmov roku 2019

Spomedzi nich Však najväčšmi vynikali psychologické thrillery. Tieto filmy často odhaľujú veľmi temné stránky svojich postáv a skúmajú ich do hĺbky. Týchto snímkov síce nebolo veľa, no tie, ktorých sme sa dočkali, skutočne stáli za to. Poďme sa teda pozrieť na to, ktoré z nich to boli.

Joker

ČSFD: 88 %

IMDB: 8,7/10

Samozrejme ako úplne prvý film si zmienime Jokera. Ten bol skutočne mimoriadnym prekvapením a v rámci tohto roka bol určite žánrovým vrcholom. Jokera si zahral Jaquin Phoenix, ktorý tejto postave vdýchol život. Okrem toho sa vo filme objavil napríklad aj Robert DeNiro, ktorý si strihol síce menšiu, no veľmi významnú úlohu. Ak sa chcete vydať na cestu do hlbín psychopatovej mysle, Joker je ideálnou príležitosťou.

Serenity/ Serenity: Ticho pred búrkou

ČSFD: 50 %

IMDB: 5,3/10

Ďalším veľmi významným dielom z tohto žánru bol film Serenity. Hlavné úlohy si tu zahrali Matthew McConaughey a Anne Hathaway. Snímka už od svojho nástupu pôsobí veľmi temným dojmom, no zvrat, ktorého sa dočkáme na konci, je z úplne iného súdka. Pokiaľ ste film nevideli, určite by ste to mali napraviť.

Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile/ Ted Bundy: Diabol s ľudskou tvárou

ČSFD: 66 %

IMDB: 6,6/10

Samozrejme v tomto žánri je Netflix ako ryba vo vode a preto sa aj streamovací gigant stihol angažovať. Mimo iného aj filmom Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile. Hlavnú úlohu si v ňom zahral Zac Efron. Ten stvárnil sériového vraha Teda Bundyho. Film sa okrem pozitívnych ohlasov však dočkal aj kritiky, pretože sa niektorým divákom zdalo, že režisér vraha vykreslil až príliš sympaticky. Lenže práve takáto bola pravá povaha tohto desivého muža.

Velvet Buzzsaw

ČSFD: 54%

IMDB: 5,7/10

Netflix tento rok prekvapil aj s filmom Velvet Buzzsaw. Tu si pre zmenu hlavnú úlohu Jake Gyllenhaal. Snímka je výsledkom práce režiséra Dana Gilroya, ktorý vytvoril presvedčivý psychologický thriller. Ten nás zaviedol do sveta umenia a rozpovedal nám viac o desivých tajomstvách, zdanlivo obyčajného umelca.

Escape Room

ČSFD: 63 %

IMDB: 6,3/10

Tento psychologický thriller porozprával o príbehu šiestich ľudí. Tí sa rozhodli zúčastniť sa únikovej hry, avšak to ešte netušili, že ich príbehy dostanú desivý zvrat. Film je dielom režiséra Adama Robitela, ktorý stál mimochodom aj snímkami ako Insidious: Posledný kľúč či The Taking. Dalo by sa povedať, že film je akousi updatovanou verziou obľúbeného Sawka, no zároveň do svojho žánru prináša aj pár noviniek.

Glass

ČSFD: 65 %

IMDB: 6,7/10

Tento rok zahviezdil aj režisér M. Night Shyamalan. Majster hororového žánru skĺbil dva svoje veľkolepé projekty Vyvolený a Rozpoltený vo filme Sklenený. Titul tak perfektne uzatvoril napínavú trilógiu, ktorá by nemala ujsť žiadnemu hororovému fanúšikovi či nadšencovi psychologických snímkov.

Ad Astra

ČSFD: 64 %

IMDB: 6,8/10

Medzi psychologickými titulmi bez debaty najväčšmi vyniká titul AD Astra. Hlavnú úlohu v ňom stvárnil Brad Pitt, ktorý si zahral starnúceho astronauta, vydávajúceho sa na nebezpečného misiu. Jej cieľom je nájsť vlastného otca. Skrz hlavnú premisu komunikuje režisér filmu James Grey najrôznejšie témy, ako napríklad vzťah medzi otcom a synom či pochovávanie emócie. Tento titul by rozhodne mal vidieť každý moderný muž aj žena.