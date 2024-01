Teraz si môžete kúpiť ostrov v obľúbenom Chorvátsku: Jeho cena vás možno prekvapí, má to ale pár háčikov

Čo by ste povedali nato mať vlastný ostrov? A dokonca v obľúbenom Chorvátsku? Jedno je isté, svoje okolie by ste tým nepochybne očarili. Český portál TN upozornil, že jeden je aktuálne na predaj. No ruku na srdce, nie každý si ho môže dovoliť.

Ponuka na predaj sa objavila na stránke miestnej realitnej agentúry Muri, ktorá priniesla jeho detailnejší opis aj nádherné fotografie, ktoré ho zachytávajú. Podľa nich leží v obklopení mora azúrovej farby a dookola je lemovaný plážami.

Kamenný dom aj zdroj pitnej vody

Ostrov nesie názov Veliki Školj, leží v Malostonskom zálive a má rozlohu 21 677 metrov štvorcových. Ponuka sľubuje, že na nového majiteľa tu čaká úplné súkromie.

Nachádza sa na ňom borovicový les a aj kamenný dom postavený ešte pred rokom 1968. Nechýba tu ani pitná voda. Ostrov má byť ideálny na usporiadanie večierkov, teambuildingových akcií či svadieb a udalostí podobného rázu.

Asi vás najviac zaujíma cena za tento ostrovný raj. Realitná agentúra ho predáva za 3 250 000 eur.

Je tu pár háčikov

Asi nič v živote nie je úplne ideálne, a to isté platí aj o tejto ponuke. Na jednej strane sa hovorí, že ide o ostrov, ktorý majiteľom dopraje súkromie, na druhej chorvátske zákony im ho nedokážu zaručiť, a tak sa môže stať, že pláž bude „okupovaná“ cudzími osobami, ktoré sem zavítajú a budú si užívať horúce chorvátske slnečné lúče.

Ak by si ho chcel nový majiteľ zveľadiť napríklad v podobe móla, taktiež môže naraziť na problémy, vysvetľuje chorvátsky web Morski. Podľa neho takýto typ majetku spadá medzi verejný, s čím súvisia pravidlá, ktoré treba dodržiavať.

Len tak to nie je ani s postavením si nového domu, ak ide o poľnohospodársku pôdu, na ktorej už asi ako tušíte je možné stavať len poľnohospodárske stavby, ako skleníky a podobne. Takže na veľkú luxusnú vilu rovno zabudnite.