Teória veľkého tresku sa vracia: Pripravuje sa nový seriál s úplne inými hercami, toto je o ňom známe

Ak patríte medzi fanúšikov Teórie veľkého tresku (The Big Bang Theory), máte dôvod na radosť. Už nebudete musieť pozerať stále dookola tie isté časti, ktoré možno aj poznáte naspamäť. Podľa nových horúcich informácií totiž vznikne spin-off, teda sitkom, ktorý bude priamo nadväzovať na jeho svet, informoval Variety po tlačovej konferencii spoločnosti Warner Bros. Discovery.

Známy tvorca Chuck Lorre podľa aktuálnych správ pracuje na vývoji nového komediálneho seriálu, ktorý má byť odvodený od Teórie veľkého tresku.

Ako možno viete, Lorre je jedným zo spolutvorcov tohto obľúbeného sitkomu a rovnako aj seriálu Malý Sheldon (Young Sheldon), ktorý je vlastne prequelom k TBBT. A u divákov sa teší obľube, čo znamená pozitívne vyhliadky aj pre ďalšie dielo.

Prinesie nové herecké obsadenie

Ak sa tento seriál stane realitou, podľa všetkého ho uvidíme na novej streamovacej platforme Max, ktorá nahradí HBO Max a zároveň ju zlúči z Discovery+. Viac o týchto zmenách sa dočítate tu.

Variety dodáva, že zatiaľ nie sú známe podrobnosti o deji nového seriálu, no predpokladá sa, že prinesie úplne nové herecké obsadenie. No mohli by sa v ňom objaviť aj staré známe tváre.