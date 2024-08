Tento muž tvrdí, že je utajovaným synom kráľa Karola a Kamily. Teraz zverejnil fotografie, ktoré to podľa neho potvrdzujú

Austrálčan Simon sa stal virálnym po tom, ako tvrdí, že je dlho utajovaným a milovaným dieťaťom kráľa Karola a jeho manželky Kamily. Dokonca verí, že verejnosti poskytuje dostatočné množstvo dôkazov na to, aby mu uverila. Informuje o tom portál Tyla.

Simon Charles Dorante-Day verí, že má dôkaz o svojom spojení s jeho údajnými rodičmi, kráľom Karolom a Kamilou. Začnime pekne od začiatku tohto bizarného príbehu. Prečo by vôbec človek, ktorý žije tak ďaleko od Buckinghamského paláca, veril, že by mohol byť spriaznený s členmi britskej monarchie? Simon sa v skutočnosti narodil v Anglicku v roku 1966, pričom jeho biologickí rodičia ho dali na adopciu.

Tvrdí, že je synom Karola a Kamily

Ujala sa ho jeho adoptívna babička, ktorá bola údajne bývalou zamestnankyňou zosnulej kráľovnej Alžbety. Tá mu na smrteľnej posteli mala prezradiť, že je synom kráľa Karola a jeho manželky Kamily. Keď sa Simon narodil, Karol mal 17 a Kamila 18 rokov. Práve tu je prvá nezrovnalosť, keďže podľa oficiálnych záznamov sa dvojica stretla až o päť rokov neskôr. Hoci boli obaja v manželstve s niekým iným, udržiavali tajný románik, avšak nezahŕňal žiadne deti.

Zdieľa fotografie, ktoré to vraj dokazujú

Napriek tomu je Simon stále presvedčený, že sa podobá na známu dvojicu, ktorá sa v roku 2005 zosobášila. Dokonca si vytvoril účet na facebooku, kde chce dokázať svoju spriaznenosť a pravidelne zdieľa so svojimi podporovateľmi rôzne fotografie. Nedávno zverejnil ďalšie „dôkazy“, že je synom kráľa Karola a Kamily.

Zdieľal fotografiu vlastnej vnučky, o ktorej tvrdí, že sa nápadne podobá na Karolovu vnučku, princeznú Charlotte, dcéru princa Williama a princeznej Kate. Podľa neho mnohí jeho priaznivci podobu medzi Meriam a Charlotte vidia. Zdá sa, že to nie je len Simon, ktorý verí, že existuje podoba medzi dievčatami, ktoré by boli nevlastné sesternice. Stovky ľudí Simona podporujú v jeho snahe dokázať, že je skutočne členom kráľovskej rodiny. On sám dokonca žiadal o test DNA, avšak podľa jeho slov, kráľovská rodina mlčí. To ešte viac posilnilo Simonovu vieru v to, že má pravdu a odhodlanie dokázať svoj kráľovský pôvod.