Tento krok od kráľovskej rodiny nikto nečakal. Neuveríte, ako zareagovali na narodeniny princa Harryho

Britská kráľovská rodina verejne zablahoželala princovi Harrymu k narodeninám. Je to od roku 2021 vôbec prvý raz, čo si na sociálnych sieťach pripomenula jeho narodeniny. Informoval o tom portál CNN.

Na sociálnych sieťach X a Instagram zdieľali členovia kráľovskej rodiny príspevok s jednoduchým blahoželaním. „Dnes prajeme vojvodovi zo Sussexu veľmi šťastné 40. narodeniny!“ Blahoželanie bolo doplnené o fotografiu princa Harryho, na ktorej sa usmieva a emotikon narodeninovej torty. Neskôr príspevok zdieľali na svojich sociálnych sieťach aj William a Kate.

Verejné blahoželania by nemali byť prekvapivé, avšak je známe, že medzi princom Harrym a zvyškom rodiny sú vzťahy veľmi napäté. Všetko sa začalo v roku 2020, kedy sa s Meghan odsťahovali z Británie a rozhodli sa prestať žiť ako pracujúci členovia britskej monarchie. Všetko sa však začalo stupňovať po rozhovore u Oprah, v dokumente na Netflixe a poslednou kvapkou bola Harryho kniha Spare.

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2024