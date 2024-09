Princovi Williamovi s jeho bratom dochádza trpezlivosť: Harry vyslovil požiadavku pre svoj návrat do Británie

Vojvoda zo Sussexu, ktorý si pochvaľuje život v Amerike a je spokojný so svojím rozhodnutím opustiť kráľovský život, by bol ochotný aspoň na dočasné obdobie podporiť svoju rodinu. Má to však háčik.

Sebavedomý princ Harry by tak spravil vtedy, ak by ho o to požiadal kráľ Karol, no prvoradé je, aby sa mu ospravedlnil jeho brat William, ako informuje denník Mirror.

Chce sa vrátiť, no má podmienku

Súrodenci sa od seba odcudzili po tom, ako Harry vydal knihu svojich memoárov s názvom Spare. Umožnil tak obyčajným ľuďom nahliadnuť do súkromia kráľovskej rodiny, pričom odhalil niekoľko faktov, ktoré mali ostať v tajnosti. William sa naštval na svojho brata a naznačil, že je „nulová šanca“, že by ho jeho rodina opäť privítala medzi seba.

Bratia sa už celé mesiace nerozprávali a nie sú ani v kontakte. Rozhodli sa žiť svoje životy oddelene, hoci sa stretli minulý mesiac na pohrebe svojho strýka lorda Fellowsa v Norfolku.

Harry však prejavil ochotu pomôcť svojej kráľovskej rodine, ak by ho jej členovia vyzvali. Jeho blízki priatelia potvrdzujú, že je taktiež odhodlaný zlepšiť svoj vzťah so svojím otcom vzhľadom na jeho nedávne zdravotné problémy.

Vojvoda, ktorý bude mať budúci týždeň 40 rokov, však stále čaká na ospravedlnenie od svojho brata, ak by mal v akejkoľvek funkcii zastupovať svoju rodinu. Súrodenci mali medzi sebou nepríjemnú roztržku, kedy William zrazil Harryho na zem, čo taktiež prispelo k ochladeniu ich vzťahu.