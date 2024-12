Táto skupina Slovákov musí do januára splniť svoju povinnosť, inak jej hrozí vysoká pokuta. Zvyšuje sa aj jeden poplatok

Ak ste zmenili zdravotnú poisťovňu, mali by ste to nahlásiť najneskôr do 8. januára. Ako informuje Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), okrem zamestnávateľa je potrebné informovať aj všetkých ďalších zamestnávateľov, ak ich máte, a tiež svojho ošetrujúceho lekára.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ak poistenec nenahlási zmenu do ôsmich dní od účinnosti zmeny, teda do 8. januára 2025, hrozí mu pokuta až 340 eur, ktorú môže uložiť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, upozorňuje VšZP.

Je to jednoduchšie

„V porovnaní s minulosťou už nemusíte oznamovať zmenu bývalej zdravotnej poisťovni ani vrátiť starý preukaz poistenca,“ dopĺňa hovorkyňa VšZP Marianna Bublavá. Poistenec je tiež povinný oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorého uviedol na prihláške. Klienti VšZP to môžu urobiť aj elektronicky, prostredníctvom e-Pobočky, cez mobilnú aplikáciu, či osobne v pobočkách VšZP.

Povinnosti pri zmene poisťovne majú aj samoplatitelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Nemali by zabudnúť aktualizovať IBAN pre platby do novej poisťovne a skontrolovať výšku platieb, aby ste sa vyhli možným nezrovnalostiam. Samoplatitelia a SZČO nájdu všetky informácie k aktuálnej výške preddavku a plateniu na webstránke VšZP, alebo ich poskytnú poradcovia v pobočkách VšZP.

Od januára 2025 sa zvyšuje minimálna výška preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a SZČO na 107,25 eura. Minimálna výška preddavku pre osoby so zdravotným postihnutím je 53,62 eura. SZČO, ktorým zdravotná poisťovňa urobila ročné zúčtovanie za rok 2023, dostali informáciu o novej výške preddavku na rok 2025 vo výsledku ročného zúčtovania. Novú výšku odvodov treba zaplatiť za január 2025 do 8. februára 2025.