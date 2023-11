Táto kalkulačka ukončí všetky partnerské debaty: Ukáže vám, kto v domácnosti vykonáva vyššie percento prác

Prísť z práce domov a venovať sa ešte vareniu a upratovaniu nie je vôbec jednoduché. Partneri by si tieto povinnosti mali za ideálnych okolností podeliť rovnakým dielom. No často pripadá viac prác v domácnosti práve ženám. Vďaka tejto kalkulačke zistíte, ako presne to je s domácimi prácami u vás.

Kalkulačka vám ukáže, ako to je u vás doma

Mnoho párov sa háda kvôli tomu, kto má za sebou väčšie množstvo domácich prác a nová kalkulačka má partnerom pomôcť túto debatu konečne vyriešiť. Ako píše Mail Online, banka Starling spustila nástroj Share the Load (Rozdeľte si záťaž), ktorý pomáha partnerom vo vzťahu plánovať domáce úlohy rovnako.

Kalkulačka žiada páry, aby samostatne zadali počet hodín, ktoré strávia každou prácou. Následne vypočíta, ako sa v súčasnosti delí záťaž. Kalkulačka vznikla najmä kvôli prieskumu, v rámci ktorého 72 % britských žien odpovedalo, že vykonávajú väčší podiel domácich prác ako ich polovičky. Len 18 % mužov s tým ale súhlasilo.

Rachel Kerroneová, odborníčka na rodinné financie zo spoločnosti Starling hovorí, že len málo párov sa delí o záťaž, pokiaľ ide o administratívu a domáce práce. Zdá sa však, že ešte menej párov sa zhoduje na tom, koľko práce robí ten druhý. Cieľom kalkulačky je pomôcť párom dosiahnuť v tomto smere rovnováhu.

Dôležitá je rovnováha

Z výskumu tiež vyplynulo, že matky majú väčšiu zodpovednosť za 12 z 13 rôznych aspektov starostlivosti o dieťa ako otcovia, od spánku a kúpania až po pomoc s domácimi úlohami a s nákupom oblečenia. Napríklad matky v porovnaní s otcami osemkrát častejšie preberajú zodpovednosť za obliekanie detí, šesťkrát častejšie za výmenu plienok a päťkrát častejšie za prípravu jedla. Jediný aspekt výchovy, za ktorý otcovia častejšie preberajú hlavnú zodpovednosť, je učenie detí, ako používať nástroje a opravovať veci.

Ak sa budete snažiť hovoriť o tom, ako si objektívne rozdeliť záťaž, môže vám to uľahčiť orientáciu v téme, ktorá môže byť veľmi emotívna, teda ak sa cítite nedocenení. Dôležité je, aby boli obaja partneri zodpovední za svoj podiel povinností a dokázali oceniť toho druhého.