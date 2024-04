Takto rozhodli Slováci v jednotlivých krajoch a okresoch. Pellegrini vyhral suverénne aj v baštách Ivana Korčoka

V sobotu 6. apríla Slovensko v demokratických voľbách rozhodlo účasťou 61,14 percenta, čo predstavuje 2 671 279 oprávnených voličov, o novom prezidentovi. Na päť rokov sa ním stane Peter Pellegrini. Ten získal 1 409 255 platných hlasov, teda 53,12 %. Ivan Korčok za ním zaostal o viac ako 6 percent hlasov. A kým Ivan Korčok výrazne zvíťazil v Bratislavskom kraji, vo všetkých zvyšných viedol Peter Pellegrini.

Pozrite sa, ako oprávnení voliči rozhodli vo vašom kraji a okrese.

Takto volilo západné Slovensko

V Bratislavskom kraji zvíťazil bývalý diplomat a niekdajší minister zahraničných vecí Ivan Korčok so 65,97 percenta hlasov. Peter Pellegrini získal v najzápadnejšom kraji 34,02 percenta hlasov.

V územnom obvode Bratislava sa hlasy rozdelili na 68,99 percenta pre Korčoka a 34,02 percenta pre Pellegriniho. V jednotlivých bratislavských okresoch si Ivan Korčok udržiaval približne 70 percent, v okrese Bratislava I vyhral so 76,71 percenta, Pellegrini tu dostal 23,28 percenta. Najmenej získal Korčok na najväčšom a najľudnatejšom sídlisku na Slovensku – v Petržalke, a to 65,95 percenta hlasov.

Ivan Korčok viedol aj v ostatných okresoch kraja. V okrese Malacky mu voliči odovzdali 53,66 percenta hlasov, v Pezinku získal 58,91 percenta. Najsilnejšiu dôveru spomedzi okresov mimo Bratislavy získal Korčok v Senci, kde mu podporu vyjadrilo 65,10 percenta voličov.

V Trnavskom kraji bol súboj medzi dvoma kandidátmi tesný, rozdiel medzi nimi bol na úrovni jedného percenta. Zvíťazil tu Peter Pellegrini s 50,51 percenta, Ivan Korčok získal 49,48 percenta. Korčok v rámci kraja vedie len v dvoch okresoch. A to napriek tomu, že v prvom kole v Trnavskom kraji vyhral, s výnimkou Dunajskej Stredy, kde skončil za Krisztiánom Forróom a v Hlohovci, kde viac hlasov získal Pellegrini.

Počas druhého kola sa lídrom v Dunajskej Strede stal Peter Pellegrini, získal 53,64 percenta, v Galante vyhral predseda Národnej rady s 53,79 percenta hlasov, v Piešťanoch s 50,88 percenta. Najsilnejší mandát získal v okrese Hlohovec, 58,88 percenta. Naopak, Korčok potvrdil svoje víťazstvo v Senici s 53,87 percenta hlasov a v Trnave s 52,70 percenta hlasov.

V Trenčianskom kraji suverénne zvíťazil Peter Pellegrini. Ten mal obrovský náskok vo všetkých okresoch, s výnimkou okresného mesta. V Trenčíne bol medzi kandidátmi rozdiel minimálny, Pellegrini získal 50,08 percenta, Korčok 49,91 percenta.

Avšak napríklad v Bánovciach nad Bebravou Korčok oslovil len 39,91 percenta voličov, kým Pellegrini 63,08. Menší rozdiel sa ukázal napríklad v Novom Meste nad Váhom, kde Pellegrini dostal 55,62 percenta, Korčok 44,37 percenta hlasov.

Rovnako výrazne zvíťazil Pellegrini aj v Nitrianskom kraji. Získal 58,74 percenta hlasov voličov, Korčok 41,25 percenta. Obrovský rozdiel v podpore sa ukázal najmä v Komárne, kde predseda Hlasu dostal 63,38 percenta, v Zlatých Moravciach 64,73 percenta. Najpriepastnejší rozdiel medzi kandidátmi je v Topoľčanoch, kde Peter Pellegrini zvíťazil so 66,55 percenta hlasov.

Stredné Slovensko zvolilo Pellegriniho

V Žilinskom kraji zvíťazil Peter Pellegrini s podporou 56,07 percenta, 43,92 percenta voličov odovzdalo hlas Ivanovi Korčokovi. Ten vyhral len v jedinom okrese, a to v Dolnom Kubíne s 54,25 percenta. Zvyšné časti kraja ovládol Pellegrini. Najväčší rozdiel medzi kandidátmi vznikol napríklad v Kysuckom Novom Meste, kde šéf Národnej rady vyhral so 67,68 percenta hlasov, alebo v Bytči so 64,63 percenta.

S menším rozdielom skončili voľby napríklad v Námestove, kde v prvom kole volieb vyhral Ivan Korčok so 42,12 percenta hlasov. V druhom kole tu zvíťazil Pellegrini, ktorý tu oslovil 52,88 percenta voličov.

Banskobystrický kraj zaznamenal výhru Petra Pellegriniho. Oslovil 61,01 percenta voličov. Vyhral dokonca aj v Banskej Bystrici s 50,58 percenta, kde po prvom kole viedol Ivan Korčok. Obrovský náskok si Pellegrini vytvoril v mnohých okresoch. V Poltári zvíťazil so 75,39 percenta hlasov, v Revúcej so 72,07 percenta. Podobne to bolo aj v Rimavskej Sobote, vo Veľkom Krtíši alebo v Detve a Žarnovici. Menší náskok medzi kandidátmi sa ukázal vo Zvolene, kde Pellegrini porazil Korčoka s 52,47 percenta hlasov.

Pellegrini zvíťazil aj na východe

Prešovský kraj prial víťazstvu Petra Pellegriniho, a to napriek tomu, že v Poprade s 51,42 percenta aj v Prešove s 53,08 percenta hlasov vyhral Ivan Korčok. V celkovom pomere vyhral predseda Hlasu s 57,39 percenta. Najsilnejší mandát získal Pellegrini v Medzilaborciach, kde mu svoj hlas odovzdalo 76,79 % voličov. Výrazne zvíťazil aj vo Vranove nad Topľou so 71,43 percenta alebo vo Svidníku so 72,76 percenta hlasov. Naopak, menší rozdiel sa medzi Korčokom a Pellegrinim ukázal v Kežmarku a Levoči.

Peter Pellegrini si napokon podmanil aj posledný kraj – Košický, kde mu hlas odovzdalo 54,42 percenta oprávnených voličov. Ivan Korčok vyhral len v Košických okresoch I až IV. V okrese Košice – okolie a aj vo zvyšných okresoch zvíťazil Pellegrini. Najväčšiu podporu od voličov získal v okrese Sobrance, kde mu svoj hlas hodilo až 77,28 percenta voličov. V Michalovciach zvíťazil so 69,32 percenta, v Gelnici dostal 67,03 percenta a v Trebišove 68,47 percenta.