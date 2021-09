Svet Stranger Things sa rozšíri: Netflix pracuje na viacerých pokračovaniach svojho veľkého hitu

Streamovacia služba Netflix počas uplynulého víkendu usporiadala špeciálnu konferenciu pod názvom Tudum. Počas nej odprezentovala viaceré informácie o zákulisí svojich úspešných počinov. Priestor okrem už známych diel dostalo aj viacero noviniek, niet však pochýb, že fanúšikov najväčšej spomedzi stremovacích platforiem zaujímali ikonické seriály, ktoré Netflix preslávili. Jedným z nich je aj hit Stranger Things. Ten si taktiež odkrojil z nemalej porcie pozornosti fanúšikov i médií.

Seriál Stranger Things sa predplatiteľom Netflixu naposledy so svojou 3. sériou ukázal ešte v roku 2019. Potom prišla celosvetová pandémia, ktorá nakrúcanie a tým pádom aj premiéru očakávanej 4. série výrazne posunula. Napokon sa jej dočkáme až v roku 2022, no toto čakanie sa počas konferencie Tudum rozhodli tvorcovia a aj Netflix fanúšikom skrátiť. Zverejnili plnohodnotný trailer na nové epizódy a k tomu aj niečo navyše, píše web Screenrant.

Pozrite si trailer na 4. sériu Stranger Things:

Vznikne spin-off Stranger Things?

Už po svojej premiére v roku 2016 sa zo Stranger Things stal hit obrovských rozmerov. Bolo teda len otázkou času, kedy sa fanúšikovia dočkajú niečoho navyše v podobe komiksov, knižiek, počítačových hier, ba niektorí milovníci seriálu zašli s fantáziou ešte ďalej a na komunitných fórach žiadali celovečerný film či spin-off. A zdá sa, že Netflix im toto zbožné prianie chce splniť.

Jeden z riaditeľov Netflixu, Ted Sarandos, totiž prezradil, že sa pracuje na rozšírení seriálového sveta Stranger Things, pričom v hre by mohol byť práve nový spin-off seriál. To ale nie je všetko – ako Sarandos naznačil, zavažuje sa, že by hlavnou hrdinkou tohto projektu bola Millie Bobby Brown, teda postava Eleven z pôvodného seriálu.

Finále je blízko

Sarandos mal tieto informácie potvrdiť webu Deadline. Zatiaľ nie je známe, koľkých sérii sa Stranger Things dožije. V pláne je s istotou štvrtá, ktorej nakrúcanie sa už viac-menej skončilo a čaká sa na jej uvedenie. Tvorcovia ale viackrát naznačili, že seriál pomalými krokmi speje do svojho finále.

Toto by ale znamenalo, že Netflix by prišiel o jeden zo svojich najsledovanejších projektov, aké z jeho tvorcovskej a producentskej dielne vzišli. Nie je preto prekvapením, že sa značky Stranger Things vzdať nechce.

Ako Sarandos prezradil, v budúcnosti sa môžeme dočkať nie jedného, ale zrejme pokojne aj viacerých spin-offov. Ako totiž povedal, „vzniká tu frančíza“, čo by mohlo naznačovať, že v hre je príbehov zo sveta Stranger Things viac. Žiadne bližšie detaily však nedoplnil.