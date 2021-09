Netflix Zaklínača nepustí: Počas víkendu prezradil viacero dôležitých detailov, ohlásené boli aj nové seriály

Už keď sa Netflix rozhodol pretaviť do hranej podoby kultovú fantasy knižnú sériu Zaklínač, predpokladalo sa, že pôjde o projekt sledovaný celým svetom. A presne to sa aj stalo. Nie je preto prekvapením, že práve chystaná druhá séria bude fanúšikmi taktiež nesmierne očakávaná.

Doposiaľ o nej bolo známych len niekoľko málo detailov, no s blížiacim sa dátumom premiéry nás tvorcovia seriálu Zaklínač (The Witcher) neustále zásobujú novinkami o tom, čo môžeme čakať. Kľúčovým pre fanúšikov bol uplynulý víkend, ktorý okrem novej upútavky na novú várku 8 epizód prezradil ešte viac, než mnohí čakali.

Prekvapivá 3. séria

Tou najdôležitejšou spomedzi všetkých noviniek, bolo objednanie tretie série tohto fantasy hitu zo strany streamovacej služby Netflix, ktorá za seriálovým Zaklínačom stojí. Lauren Schmidt, hlavná tvorkyňa, producentka a scenáristka seriálu, to prezradila počas prezentácie na špeciálnej konferencii streamovacej služby s názvom Tudum.

Netflix si tretiu sériu objednal prekvapivo v predstihu. Zvyčajne tieto rozhodnutia totiž manažment robí až niekoľko týždňov po uvedení nových seriálov, či sérií už zabehnutých projektov. Zaklínačovi však verí natoľko, že sa rozhodli urobiť výnimku. Istých sérii pritom môže byť viac. Keďže seriál je založený na obľúbenej knižnej sérii, ktorá samotná pozostáva z 8 kníh, je viac než isté, že aj seriál bude mať približne rovnaký počet sezón. Ďalšie oznámenie týkajúce sa hlavného seriálu si ale Netflix, pochopiteľne, zatiaľ necháva pre seba.

Ďalšie filmy aj seriály a nielen pre dospelých

Samozrejme, nielen tretia séria fanúšikov Zaklínača potešila. Netflix tiež okrem iného pripravuje aj druhý celovečerný anime film. Prvým bol projekt The Witcher: Nightmare of the Wolf, ktorý predstavil minulosť Geraltovho mentora Vesemira. Ten mal na platforme premiéru koncom augusta tohto roka.

Zatiaľ nie je známe, kedy sa druhého filmu dočkáme. Okrem neho ale tiež tvorcovia ohlásili, že vzniknú aj ďalšie seriály zasadené vo svete Zaklínača. Tie majú byť určené skôr mladším a rodinne založeným divákom. Koľko ich bude, o čom budú a kedy sa ich dočkáme, v tejto chvíli taktiež nie je jasné.

Staré aj nové tváre v pokračovaní

Prezentácia seriálu The Witcher sa na konferencii Tudum však najväčšmi točila najmä okolo chystanej a fanúšikmi dlho očakávanej 2. série seriálu. Premiéra tej je naplánovaná na 17. decembra 2021 a Netflix v tento deň uvoľní všetkých 8 plánovaných epizód. Fanúšikovia na nové diely čakajú už od premiéry seriálu koncom roka 2019. Produkcia nových častí bola nemálo zasiahnutá nielen pandémiou koronavírusu, ale aj nabitým programom hereckého predstaviteľa hlavnej postavy zaklínača Geralta z Rivie, ktorého stvárnil Henry Cavill. Ten sa vráti aj spolu s ostatnými hereckými kolegami aj v nových častiach, aj spolu s Freyou Allan ako Ciri, Joeym Bateym ako Jaskierom, MyAnnou Buring ako Tissaiou, Tomo Cantonom ako Filavandrelom, Lilly Cooper ako Muertou a mnohými ďalšími.

Viac fotografií z 2. série nájdete v galérii nižšie:

Druhá séria bude podľa všetkého čerpať námet tentokrát z tretej knižky v sérii s podtitulom Krv elfov. Tá je vôbec prvou knihou, ktorá nie je písaná formou poviedok, ako to bolo v prípade prvých dvoch. Tie boli sčasti adaptované v prvej sérii seriálu.

Nová séria privíta aj nové postavy, ktoré stvárnia herci ako Kristofer Hivju (Nivellen), Graham McTavish (Dijkstra), Cassie Clare (Philippa), Simon Callow (Codringher), Liz Carr (Fenn), Chris Fulton (Rience) a Adjoa Andoh (Nenneke). Niektoré z postáv sme mohli vidieť aj v nových klipoch k druhej sérii, ktoré boli uverejnené ako ďalšie zo špeciálnych bonusov. Pozrieť si ich môžete nižšie.

Celistvejší príbeh 2. série

Druhá séria už bude dejovo celistvejšia na rozdiel od tej prvej, ktorá ponúkla tri príbehové línie odohrávajúce sa navyše aj v rôznych časových obdobiach. V druhej sérii tvorcovia stavili na jednotný čas, aj keď príbehov bude sledovať viac. Ústredným príbehom bude putovanie Geralta a Ciri, ktorí sa stanú súčasťou veľkej rodiny.

„Presvedčený, že Yennefer prišla o život v bitke pri Soddene, odvádza Geralt princeznú Cirillu na najbezpečnejšie miesto, aké pozná – Kaer Morhen, kde vyrastal,“ píše sa o druhej sérii v oficiálnej synopsii k druhej sérii.

Nové epizódy prinesú podľa tvorcov správnu dávku napätie a fantázie. Keďže králi, elfovia, ľudia aj démoni sa usilujú o nadvládu mimo múrov Kontinentu, Gerlat musí stoj čo stoj Ciri zachrániť a najmä ochrániť pred niečím oveľa mocnejším a nebezpečnejším – tajomnou silou, ktorú vo svojom vnútri má.

Zhrňujúci trailer predstavený na konferencii Tudum a následne aj na sociálnych sieťach si môžete pozrieť nižšie.

Ukázali aj spin-off Blood Origin

Veľkou neznámou (no očakávanou novinkou) je pre fanúšikov Zaklínača aj hraný spin-off, na ktorom pracuje rovnaký tím tvorcov. Seriál s názvom The Witcher: Blood Origin sa bude odohrávať 1200 rokov pred udalosťami v hlavnom seriáli a rozrozpráva príbeh stvorenia vôbec prvého zaklínača. Aj k tomuto seriálu bol na konferencii Tudum zverejnený prvý klip z príprav.

6-dielna miniséria by mala mať premiéru na Netflixe niekedy v priebehu roka 2022. Hlavné úlohy stvárnia Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Michelle Yeaoh a ďalší. Tvorcovsky projekt zastrešuje Declan de Barra, ktorý predtým pracoval na seriálových projektoch ako The Originals, Iron Fist a napísal aj scenár k jednej z epizód prvej série Zaklínača.

Zaklínač je seriál založený na populárnej knižnej sérii poľského autora Andrzeja Sapkowskiho, ktorú napísal ešte v 90. rokoch. Séria najskôr vychádzala ako zbierka poviedok (prvé 2 knihy – Posledné želanie a Meč osudu), neskôr ako príbehová sága (5 ďalších kníh).

V roku 2013 vyšiel samostatný román s podtitulom Búrková sezóna. Na základe tejto série vznikla aj úspešná počítačová hra, poľský hraný seriál aj film. Vydaných bolo aj niekoľko komiksových adaptácií či spoločenských hier.