Susedský spor skončil na súde. Ten rozhodol, že je právom od Boha vystrkovať na ľudí prostredník, aj keď je to neslušné

Ukazovanie prostredníka jednoznačne nie je slušné gesto, no kanadský súd rozhodol, že je to právo do Boha. Človek má právo vyjadriť sa takýmto spôsobom bez toho, aby to bolo považované za zločin.

Ukazovanie prostredníka susedovi sa síce nepatrí a je to neslušné, no kanadský súd v rámci susedského sporu rozhodol, že je to právo dané od Boha a je chránené kanadskou ústavou. Podľa The Guardian teda toto gesto nie je možné považovať za zločin.

Nie je to žiaden zločin

Podľa sudcu Dennisa Galiatsatosa nie je možné ukazovanie prostredníka susedovi považovať za obťažovanie. „Ukázať prostredník je právo dané Bohom a zakotvené v charte, ktoré patrí každému červenokrvnému Kanaďanovi,“ dodal s odkazom na kanadskú chartu práv a slobôd.

Obvineného Nealla Epsteina, učiteľa a otca dvoch detí, zatkla polícia v Quebecu v máji v roku 2021. Tú na neho zavolal sused, okrem ukazovania prostredníka sa mu mal údajne aj vyhrážať. Sudca dodal, že sa prikláňa k názoru, že by bolo najlepšie tento prípad vyhodiť von oknom. Avšak montrealská súdna sieň žiadne okná nemá.