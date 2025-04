Stylista prezradil, aká je Erika Judínyová v zákulisí Smotánky. Neuveríte, čo všetko zvláda v práci, málokto by to dal

Moderátorka, ktorá už dlhé roky sprevádza televíznych divákov prostredím slovenskej i českej smotánky, to rozhodne nemá jednoduché. Hoci sa môže zdať, že jej stačí obliecť si nejaký výrazný outfit, ukázať sa na pár záberoch a povedať niekoľko viet, málokto vie, koľko práce je za výrobou spomínanej relácie. I napriek tomu svoju prácu miluje a je ochotná pre ňu obetovať aj nočné hodiny, ktoré by inak strávila v posteli. Zatiaľ čo mnohí sladko spia, ona maká.

Práca v televízii má svoje výhody, no treba rátať tiež s množstvom povinností, ktoré televízni diváci nevidia. V zákulisí každej relácie stojí tím ľudí, ktorý sa o všetko stará. Súčasťou tohto tímu je aj stylista Andrej Kusalík, ktorý oblieka televízne tváre celé roky, pričom jednou z jeho najvernejších je Erika Judínyová, ako uviedli Topky.

Profesionálna za každých okolností

Rukami mu prešlo mnoho známych dám, no s Erikou už začína momentálne 20. sezónu, takže je pochopiteľné, že práve ona je tá prvá, ktorej sa vždy bude venovať. Keďže s ňou spolupracuje roky, vie, čo má od nej očakávať a možno povedať, že už ju pozná takmer ako svoje topánky. Ako priznal, nikdy s ňou nebol problém. Zdá sa, že mamička 4-ročnej Elly, ktorú vychováva so Štefanom Skrúcaným, pristupuje k práci zodpovedne a nechýba jej disciplína.

Nie každý by zvládol toľko, čo ona. „Ona je v robote presne taký človek, aký má byť. Keď treba byť do druhej ráno v strižni, tak tam bude. Keď sme robili naživo Ples v opere, stála v sandáloch v snehu. Urobí to, lebo sa to má,“ prezradil stylista o Erike. Očividne jej nechýba profesionálnosť. „A takisto vie, že je každú sobotu na obrazovke a ja chcem, aby v tých veciach vyzerala dobre. A to je obrovský hnací motor,“ doplnil Andrej Kusalík, ktorý oblieka tiež Dominiku Cibulkovú a Daru Rolins.

