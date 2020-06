Štvrtý Matrix sa postupne začína rysovať. Tieto postavy v ňom však neuvidíme

Aj keď produkcia štvrtého dielu kultového sci-fi Matrix bola kvôli koronavírusu pozastavená, na jej obnovení sa už postupne pracuje. Detaily ohľadom deja známe zatiaľ nie sú, poznáme len mená hlavných hereckých predstaviteľov a najnovšie už aj to, koho s istotou z predchádzajúcich troch dielov v tom štvrtom čakať nemusíme. Teda aspoň podľa fanúšikov.

Keď bol vznik snímky Matrix 4 ohlásený, mnohí fanúšikovia kultovej trilógie čakali, či sa v novom príbehu vráti aj trojica pôvodných predstaviteľov. Napokon tvorcovia oznámili, že sa vrátia len predstavitelia Nea a Trinity, teda Keanu Reeves a Carrie-Anne Moss. Odvtedy už ale nejaký ten piatok ubehol a okrem iného je známe, že opäť uvidíme aj dvojicu Jada Pinkett Smith a Lambert Wilson. Niektorí však aj naďalej chýbajú a ako najnovšie informuje web Screenrant, ani sa ich nemusíme dočkať.

Bude Matrix 4 o ceste časom?

Okrem starých známych tvárí však boli ohlásené aj celkom nové herecké tváre, ktoré sme doposiaľ vo svete Matrixu nevideli. Koho však stvárnia, nevedno. Fanúšikovia sa preto pohrávajú s otázkou, či štvrtý diel kultovej sci-fi ságy nebude o cestovaní časom, čo by veľa vysvetľovalo. V hre sú ale podľa najnovších dohadov dva možné scenára toho, čo nás v Matrixe 4 bude čakať.

Jednou z teórií je tá, že len štyri postavy z pôvodnej trilógie budú slúžiť ako sprievodné charaktery a predstavená nám bude celkom nová herecká zostava a generácia postáv, okolo ktorej sa bude točiť nielen nový film, ale aj prípadná celá nová trilógia.

Druhá teória je o niečo odvážnejšia. Nakoľko Neo a Trinity vo filme Matrix Revolutions na konci umreli, fanúšikovia sa nazdávajú, že sa vrátia medzi živých práve vďaka tomu, že budú vedieť nejakým spôsobom cestovať časom. To by znamenalo, že z plejády oznámených nových hereckých hviezd by niektoré mohli stvárniť postavy známe z pôvodnej trilógie, v novom filme by však hrali ich mladšie charaktery.

Týchto v novom filme neuvidíme

Portál Screenrant sa ale zamyslel aj nad tým, ktoré z hviezd prvých troch filmov rozhodne nemusíme v štvrtom očakávať. Samozrejme, zmeniť sa to môže, no tvorcovia ich hereckých predstaviteľov oficiálne neoznámili. To môže byť napríklad aj preto, že by teoreticky mohlo ísť o prekvapenie. Ktoré postavy to ale sú?

Najväčšou neznámou je postava Morpheusa, ktorého v pôvodnej trilógie stvárnil herec Lawrence Fishbourne. Ten si podľa zverejnených správ v štvorke nezahrá, tvorcovia ale obsadili do neznámej postavy Yayau Abdul-Mateena II, ktorý by mohol byť nejak s Morpheusom prepojený, resp. by ním priamo mohol byť, avšak v mladšom vydaní. Napokon, Morpheus bol neoddelitoľnou súčasťou príbehu a ako jediný veril v existenciu Vyvoleného (Nea) a aj bol jeho mentorom.

Aj keď by to teoreticky bolo možné, neočakáva sa ani návrat Vedmy (The Oracle), ktorú v prvých troch filmoch stvárnili dve herečky (Gloria Foster a Mary Alice). Táto postava je predstaviteľkou jednej z vyvažovacích síl Matrixu, no predstavuje aj omylný ľudský faktor celého systému. No a vzhľadom na to, že Vedma môže mať akúkoľvek podobu, mohla by sa teoreticky v štvrtom filme objaviť. Fanúšikovia však nenašli herečku, ktorá by ju stvárniť mohla.

S Vedmou súvisia aj ďalšie postavy, ktorých návrat sa v 4. filme (ne)očakáva. Ak sa totiž nevráti ona, nemôže sa ani jej verný strážca Seraph (v pôvodnej trilógii ho stvárnil Collin Chou).

Rovnako je to aj v prípade Architekta, teda muža, ktorý celý Matrix vymyslel a naprogramoval a je náprotivkom Vedmy. Jeden z druhého existovať nevedia, preto, ak sa neobjaví v štvrtom Matrixe jeden alebo druhý, tak ani jeden. Architekta stvárnil herec Helmut Bakaitis.

Aj bez agenta Smitha

Zabudnúť zatiaľ môžeme aj na postavu menom Persephone, ktorú stvárnila herečka Monica Bellucci. Tá sa v Matrixe objavila ako manželka postavy Merovingiana, ktorého hral Lambert Wilson. Ten sa ale vrátiť má, avšak Persephone ho v predchádzajúcich filmoch niekoľkokrát podviedla a tak neexistuje dôvod domnievať sa, že tento pár je stále spolu, teda, že sa jej postava objaví v chystanom štvrtom filme.

Tvorcovia avizovali, že sa nevráti ani Neov úhlavný nepriateľ, agent Smith (hral ho Hugo Weaving). Aj tu sa však fanúšikovia zamýšľajú, že by mohli existovať spôsoby, ako ho oživiť. Úhlavným nepriateľom v Matrixe 4 však môže byť niekto celkom iný. Napokon, hercov už na to majú pomerne dosť.

Okrem štvorice hercov spomenutých na začiatku článku sa v Matrixe 4 objavia aj Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ellen Hollman či Neil Patrick Harris.

Snímka by sa do kín po celom svete mala dostať v roku 2021.