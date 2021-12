Nea nasilu držia v Matrixe, s Trinity sa už 20 rokov nepoznajú: Takto bude vyzerať štvrtý diel kultového sci-fi

Od premiéry očakávaného štvrtého Matrixu nás delí už len niečo vyše 20 dní a reklamná kampaň k uvedeniu snímky, dá sa povedať, vrcholí. Pribúdajú nové upútavky aj čriepky z toho, o čom vlastne nový Matrix bude.

Už od ohlásenia výroby ďalšieho pokračovania kultovej série Matrix bolo známych viacero detailov. Vedelo sa o tom, ktoré známe postavy z predchádzajúcich dielov sa vrátia, aj o tom, ktoré boli preobsadené. Prvý zverejnený trailer toho veľa neprezradil, za to oficiálna synopsia už áno.

O 20 rokov neskôr

The Matrix Ressurections sa bude odohrávať 20 rokov po udalostiach tretieho dielu Matrix Revolutions. V ňom sme sa okrem iného dozvedeli, že Neo (opäť ho stvárni Keanu Reeves) nebol jediným Vyvoleným (The One) v ére Matrixu, ale bol šiestym v poradí, keďže pri každom reštarte sa všetko akoby začalo odznova.

„Vo svete dvoch realít – každodenného života a toho, čo sa za ním skrýva – sa Thomas Anderson (Reeves) bude musieť opäť rozhodnúť nasledovať bieleho králika. Voľba, aj keď ide o ilúziu, je stále jedinou cestou do alebo von z Matrixu, ktorý je silnejší, bezpečnejší aj nebezpečnejší než kedykoľvek predtým,“ uvádzajú tvorcovia o novej kapitole populárnej filmovej série v oficiálnej synopsii.

Nepoznajú sa

Už dlhšie je známe, a aj zo samotného traileru, že postavy Nea a Trinity (opäť ju hrá Carrie-Anne Moss) sa na seba nebudú pamätať. Neo žije už takmer dve dekády pokojný život v San Franciscu ako Thomas Anderson. Pravidelne chodí k psychoterapeutovi, ktorý mu predpisuje modré tabletky. Každý deň sa dokonca stretáva aj s Trinity, no navzájom sa nepoznajú. Jedného dňa ale Thomas natrafí na Morpheusa (tentokrát ho stvárňuje mladší herec Yahya Abdul-Mateen II), ktorý mu ponúkne červenú tabletku a po jej požití znovu otvára svoju myseľ Matrixu.

Zdá sa teda, že nás čaká celkom solídny reštart. Niektorí herci potvrdili, že viac ako o akčný film pôjde o ľúbostný príbeh. Samozrejme, o akčné a špeciálnymi efektami nabité scény rozhodne núdza nebude, čo potvrdil aj dávnejšie zverejnený trailer. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Okrem Reevesa a Moss si svoje úlohy zopakujú aj Jada Pinkett Smith (Niobe), Lambert Wilson (The Merovingian) či Daniel Bernhardt (agent Johnson). Nováčikmi budú Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra Jones, Christina Ricci, Telma Hopkins, Max Riemelt, Toby Onwumere, Brian J. Smith a ďalší.

O scenár a réžiu sa postarala Lana Wachowski, ktorá stála aj za réžiou a scenármi k prvým trom filmom série. Premiéra filmu je naplánovaná na 22. decembra 2021. Snímka bude v USA uvedená v kinách a aj na streamovacej platforme HBO Max. Či sa do Vianoc uvoľnia opatrenia aj na Slovensku, je zatiaľ otázne.