Aj takto mohli vyzerať hlavní hrdinovia seriálu Game of Thrones: 10 hercov, ktorí mali hrať v slávnom seriáli

Už je to viac ako rok, čo sa seriálová adaptácia populárnej fantasy ságy Hra o tróny (Game of Thrones) dočkala svojho konca. Zatiaľ, čo finálna séria seriálu z dielne HBO mnoho fanúšikov sklamala, ktovie, či by bol seriál takým hitom, keby hlavné postavy stvárnili celkom iní herci, než ktorých sme si za osem sérii vysielania GoT obľúbili. Nechýbalo totiž veľa a mnohé hlavné postavy by mali úplne iné tváre.

Seriál či knižnú predlohu Hra o tróny, veríme, netreba nikomu predstavovať. Za takmer 10 rokov ošiaľu sa jej pozornosti dostalo na rôznych weboch viac než dosť. Zaujímalo vás však niekedy vedieť, ako by tento seriál vyzeral, keby hlavných hrdinov hrali iní herci?

Tak ako pri mnohých iných seriáloch, aj obsadenie hlavných postáv v GoT trvalo niekoľko mesiacov a na kastingoch sa objavilo množstvo známych aj menej známych mien. Týchto 10 postáv mali pôvodne hrať iní herci. Dokázali by ste si ich v nich predstaviť?

Tamzin Merchant ako Daenerys Targaryen

Čo možno mnohých prekvapí, je fakt, že Emilia Clarke nebola vôbec prvou voľbou pre tvorcov seriálu do postavy dračej kráľovnej. V prípravných fázach seriálu, keď tvorcovia ešte len nakrúcali pilotnú časť, ktorá rozhodla o objednaní celej prvej série seriálu, stvárnila Daenerys herečka Tamzin Merchant. Tú si môžete pamätať z historického seriálu Tudorovci (The Tudors) a nechýbalo veľa a bola by aj Daenerys. Keďže však tvorcovia seriálu práve na túto herečku dostali viacero negatívnych ohlasov od testovacieho publika, rozhodli sa postavu preobsadiť a rolu dostala Emilia Clarke. Celý pilotný diel sa tak musel prekopať a nepomohlo ani to, že autorovi literárnej predlohy, spisovateľovi Georgovi R. R. Martinovi sa Tamzin v postave Daenerys pozdávala.

Jennifer Ehle ako Catelyn Stark

Vidieť sme ju mohli vo filmoch ako Kráľova reč (The King’s Speech) či Päťdesiat odtieňov sivej (Fifty Shades of Grey). Jennifer Ehle však chýbal len veľmi malý kúsok k tomu, aby zahviezdila aj v jednom z najúspešnejších fantasy seriálov v ére televízneho vysielania. Postavu Catelyn Stark dostala, no napokon sa jej vzdala, pretože chcela tráviť viac času so svojou čerstvo narodenou dcérkou. Samozrejme, toto rozhodnutie neskôr oľutovala, pretože Jennifer, ako sama priznala, bola veľkou fanúšičkou knižnej predlohy. Stratený čas s jej dcérou by jej ale na druhú stranu už nikto nevrátil.

Sam Heughan ako Loras Tyrell, Renly Baratheon a päť ďalších

Pre mnohých bude zrejme meno tohto herca neznámou, no tí, ktorí poznajú seriál Outlander, istotne vedia, o koho ide. Sama Heughana však môžeme poznať aj ako jedného z najväčších smoliarov. Neuchádzal sa totiž len o jednu postavu v GoT, ale hneď o niekoľko.

Skúšal to napríklad ako Loras Tyrell či Renly Baratheon, ani jedna z týchto dvoch postáv mu nevyšla. Preto to chcel skúsiť aspoň v menších a nepodstatnejších postavách, no aj tam mal veľkú smolu. Ako sám priznal, celkovo absolvoval 7 rôznych konkurzov do seriálu, ani v jednom neuspel. Zároveň vysvetlil, že tento neúspech mu nijako neuškodil, práve naopak. Zvýšilo mu to sebavedomie a začal sa zlepšovať. Za to napokon vďačí aj úlohám v iných projektoch.

Sam Claflin ako Jon Snow či Viserys Targaryen

Rovnako, ako Sam vyššie, ani Sam Claflin nemal toľko šťastia na konkurzoch do slávneho televízneho seriálu. Uchádzal sa pritom o dve postavy – Jona Snowa a Viserysa Targaryena. Jedna z hviezd filmovej série The Hunger Games však napokon odišla naprázdno. Ani on to však neľutuje, je veľkým fanúšikom seriálu a neúspech berie ako ponaučenie do budúcna.

Gillian Anderson ako Cersei Lannister

Azda najväčším prekvapením z tu spomenutých je nepochybne aj britská herečka Gillian Anderson, ktorá mohla taktiež jednu z dôležitých postáv v GoT stvárniť. Hviezda seriálov ako Akty X (The X Files), Sex Education či The Fall sa však rozhodla ponuku tvorcov neprijať. Prečo to vôbec spravila?

To, že povedala nie tvorcom seriálu naštvalo najmä jej vtedy 18-ročnú dcéru. Ako sama Anderson však priznala, ponuka jej pristála v schránke v rovnakom čase ako ponuka zahrať si v Downtown Abbey. Aj tú ale napokon odmietla – išlo totiž o dlhodobé projekty a nechcela pred kamery tráviť také veľké množstvo času. Ako vysvetlila, radšej by pracovala na niečom s režisérskym esom formátu Martina Scorseseho. Zvláštne. Ktovie, či si aspoň trošku nebúchala hlavu o stenu, keď sa z GoT stal celosvetový fenomén.

Každopádne, Gillian Anderson nikdy neprezradila (a rovnako tak ani tvorcovia seriálu), akú úlohu odmietla. Fanúšikovia sa však nazdávajú, že to bola práve postava Cersei alebo postava Melisandry. Zdá sa, že toto sa už nikdy nedozvieme.

Mahershala Ali ako Xaro Xhoan Daxos

V januári 2017 v šou Jimmyho Kimmela oscarový herec Mahershala Ali prezradil, že aj on mal byť súčasťou hviezdneho obsadenia seriálu Game of Thrones, aj keď len v menšej úlohe. A treba uznať, že mal naozaj veľkú smolu.

Na všetko sa svedomito pripravil, vedel naspamäť každý jeden pohyb, každý jeden prehovor a všetko, čo chcel predviesť, si niekoľkokrát skúšal. To jediné, čo k zvládnutiu konkurzu potreboval, bola stolička s opierkou. Keď však došiel do miestnosti v budove HBO, na pľaci boli len stolčeky a bez operadiel. To ho rozhodilo a celé to pokašľal. Ako Jimmymu Kimmelovi povedal, bol to jeho najhorší kasting v živote.

Lily Allen ako Yara Greyjoy

Naprieč ôsmymi sériami seriálu sme mohli spoznať mnohé postavy, ktoré stvárnili viaceré známe osobnosti, medzi nimi aj hudobníci (spomínate si ešte napríklad na „štek“ Eda Sheerana?). Väčšiu postavu však tvorcovia ponúkli známej popovej hviezdičke, speváčke Lily Allen, staršej sestre herca Alfieho Allena, ktorý si v GoT zahral Theona Greyjoya. Prekvapivo, ponúkli jej postavu Yary Greyjoy, teda Theonovej seriálovej (literárnej) sestry.

Lily Allen však ponuku napokon neprijala a mala na to dva dôvody – musela by hrať so svojím bratom (nie, nič proti nemu nemá a táto skladba je len srandička) a navyše v projekte, v ktorom je strašne veľa incestných scén. Najskôr si ale, klasicky, spravila zo všetkého srandu – tvrdila, že rolu odmietla, pretože mala jazdiť na koni a bála sa, že na ňu niektorý z nich veď-viete-čo.

Jared Harris ako High Sparrow

Zahral si v niekoľkých úspešných seriálových projektoch, tým posledným a najpamätnejším bola miniséria Chernobyl, kde si zahral postavu Valeryho Legasova.

Kde sme ho však nevideli, bola Hra o tróny či seriál Westworld. Do oboch sa snažil dostať, neuspel na konkurze ani do jedného z nich. V obidvoch prípadoch totiž tvorcovia zháňali podstatne staršie tváre a Jared Harris na to, žiaľ, nemal.

Izzy Meikle-Small ako Sansa Stark

Vedeli by ste si predstaviť inú Sansu ako tú, ktorú stvárnila Sophie Turner? Nuž, aj tu to mohlo dopadnúť celkom inak. Herečka, ktorá sa mihla v menších úlohách filmov ako Never Let Me Go či Snow White and The Huntsman, Izzy Meikle-Small, sa totiž dostala do finálového výberu herečiek a tvorcovia sa rozhodovali medzi ňou a Sophie. Ako to nakoniec dopadlo, všetci už vieme.

Ako ale Izzy neskôr v roku 2013 priznala, je rada, že sa v seriáli neobjavila. „Bola som trochu smutná, pretože ten seriál bol obrovský, ale nie som nešťastná, pretože je tam veľa násilia a rodičia by asi nemali radosť, keby ma v niečom takom videli,“ povedala.

Viggo Mortensen ako Eddard Stark

A na záver ten, čo zomrel z hlavných hrdinov medzi prvými. Postavu Eddarda Starka totiž tvorcovia pred Seanom Beanom ponúkli jeho kolegovi z filmového Pána prsteňov (The Lord of the Rings) Viggovi Mortensenovi. Žiaľ, napokon to nevyšlo, pretože mnoho fanúšikov si tohto herca spájalo práve s postavou statočného Aragorna a to by mohlo pôsobiť zmätok. Tvorcovia preto radšej túto rolu ponúkli Seanovi, ktorý si tak mohol pripísať na účet ďalšiu filmovú smrť – patrí totiž k jednému z mála hollywoodskych hercov stvárňujúcich prevažne postavy, ktoré sa konca nedožijú.