Agent Smith aj Morpheus sú späť: Táto upútavka na Matrix Resurrections vyvracia, čo sme o novom pokračovaní vedeli

Premiéra dlho očakávaného štvrtého Matrixu sa nezadržiteľne blíži a len pár týždňov od jej uvedenia v kinách a na streamovacej platforme HBO Max nám tvorcovia ponúkli finálny trailer. Ten napokon prezrádza ešte viac, než všetci fanúšikovia dúfali. Vráti sa notoricky známy zloduch agent Smith aj Morpheus.

Samozrejme, nie tak úplne – hereckí predstavitelia týchto dvoch postáv, ktoré pôvodná trilógia Matrix preslávila, totiž boli preobsadené. Ako však najnovší trailer ukázal, novinka The Matrix Resurrections, odohrávajúca sa 20 rokov po udalostiach prvých troch filmov, bude plná odkazov práve na pôvodnú trilógiu. Postavy agenta Smitha a Morpheusa výrazne omladnú, no divákom ponúknu to, čo ich pôvodní predstavitelia.

Finálny trailer, ktorý bol zverejnený len včera večer, si môžete pozrieť nižšie. Fanúšikov istotne poteší nová nálož doposiaľ nezverejnených záberov.

Známe postavy s novými tvárami

Ako sme spomínali, Matrix 4 sa odohráva 20 rokov po udalostiach Matrix Revolutions a hlavný hrdina série Neo (Keanu Reeves), dnes žije zdanlivo pokojný život v San Franciscu ako Thomas A. Anderson. Pravidelne chodí k psychoterapeutovi (hrá ho Neil Patrick Harris), ktorý mu neustále predpisuje modré tabletky. Dokonca sa z času na čas vo svojej obľúbenej kaviarni stretáva aj s Trinity (opäť ju stvárňuje Carrie-Anne Moss). Na jeho živote mu však niečo nesedí, čo si potvrdí, keď sa stretne s výrazne mladším Morpheom (hrá ho Yahya Abdul-Mateen II). Ten mu ponúkne červenú pilulku, vďaka čomu Neo znovu otvorí svoju myseľ Matrixu.

Týmto činom sa opäť dostávame zo zdanlivej reality do krutého sveta ovládaného strojmi. V ňom, samozrejme, žije mnoho zloduchov, medzi nimi aj tajomná postava stvárnená hercom Jonathanom Groffom. Aj keď tvorcovia doposiaľ oficiálne nepotvrdili, že pôjde o ďalší variant agenta Smitha (v pôvodnej trilógii ho stvárnil Hugo Weaving), trailer to viac-menej naznačuje.

Ako to celé dopadne, sa dozvieme už 22. decembra, kedy The Matrix Resurrections absolvuje premiéru v kinách a na streamovacej platforme HBO Max. Či aj na Slovensku, je stále vzhľadom na protipandemické opatrenia otázne.