Stretnutie opozičných lídrov nezostalo bez odozvy: KDH zamenilo kresťanské hodnoty za liberálnu agendu, reaguje Smer

Strana Smer-SD tvrdí, že KDH si vybralo Progresívne Slovensko (PS) ako partnera na presadzovanie konzervatívnych hodnôt. Smer-SD oznámil, že to „berie na vedomie“. Reagoval tak na vyjadrenia šéfa kresťanských demokratov Milana Majerského, ktorý Smer-SD opakovane vylučuje z budúcej spolupráce.
KDH podľa Smeru-SD uprednostňuje spoluprácu s progresívcami a liberálmi. „Je dobré, že konzervatívny slovenský volič už dnes vie, ako rozmýšľa vedenie KDH o budúcnosti Slovenska,“ napísal Smer-SD v stanovisku, ktoré TASR zaslal tlačový odbor strany.
KDH odmieta akúkoľvek spoluprácu so Smerom-SD
„Každý, kto má štipku sedliackeho rozumu, vie, že v zničujúcom objatí s tými najhoršími nepriateľmi nielen kresťanských, ale aj Slovákmi široko uznávaných hodnôt a historických tradícií sa KDH určite nepodarí presadiť ani len zlomok z toho, čo už dosiahlo v spolupráci so svojím údajným úhlavným nepriateľom, stranou Smer-SD. Už sa tešíme, ako bude KDH riešiť výhradu vo svedomí s Progresívnym Slovenskom, to bude veľká zábava,“ odkázal vládny Smer-SD.
KDH sa podarilo presadiť do vládnej novely Ústavy SR svoje priority, napríklad vetu o suverenite Slovenskej republiky v kultúrno-etických otázkach. Schválenú zmenu ústavy označil Majerský za jeden z najväčších úspechov hnutia. Hlasovaním za ústavu však podľa neho nehrozí, že bude KDH spolupracovať s vládnou koalíciou alebo „že bude nejaká ďalšia povolebná spolupráca“.
Majerský sa tento týždeň stretol s lídrami PS, SaS aj mimoparlamentných Demokratov. Zhodli sa na cieli demokraticky vymeniť vládu Roberta Fica (Smer-SD).
